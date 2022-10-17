Трамп намекнул, что может сменить страну проживания

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп продолжает заигрывать с различными категориями своих избирателей, рассказывая им о своих достижениях для их блага. А еще он хочет, чтобы, например, американские евреи хорошенько подумали, прежде чем голосовать за демократов.

– Ни один президент не сделал для Израиля больше, чем я. Несколько удивительно, однако, что наши замечательные евангелисты гораздо больше ценят это, чем люди еврейской веры, особенно те, кто живет в США. Те, которые живут в Израиле, – это другое дело. У меня там самый высокий рейтинг одобрения в мире, я легко могу стать премьер-министром, – написал бывший глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Это далеко не первые высказывания Трампа о евреях. Правда, раньше он говорил о том, что те из представителей еврейского народа, кто голосует за Демократическую партию, просто не понимают, что делают. Кроме того экс-президент США отмечал, что евреи не просто держатся вместе, но и стоят «на стороне только самих себя».

В прошлом году Трамп сказал, что десять лет назад Израиль полностью контролировал Конгресс США, а вот сейчас напротив – большое влияние на него оказывают люди, ненавидящие еврейское государство, например, такие как конгрессвуман Ильхан Омар.

В том же, что Израиль мог влиять на решения американских законодателей сам Трамп, по его словам, ничего плохого не видел.

– У Израиля была такая власть в Конгрессе, и это правильно, а теперь ее нет, – отметил политик.