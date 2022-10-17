Учителей попросили из WhatsApp, а родителям разрешили остаться

По СМИ разлетелась новость: Минпросвещения запретило использовать иностранные онлайн-мессенджеры. Фото: Shutterstock

По СМИ разлетелась новость: Минпросвещения запретило использовать иностранные онлайн-мессенджеры. Якобы такая разнарядка поступила в школы, директора спустили учителям, а те родителям: срочно уходим из WhatsApp! Именно в этом мессенджере ведется большинство классных и родительских чатов. При этом WatsApp принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской и террористической. Так что логика в таком решении вроде бы прослеживается.

Но родители поняли все по-своему: власти готовят нас к массовому дистанту, писали многие в соцсетях. Другие просто возмущались: нам лень куда-то переходить, в новых сетях регистрироваться. Да и в каких, если нежелательны – все иностранные? Разве что VK (но это не вполне мессенджер) или ICQ.

Однако по-настоящему испугаться народ не успел: Министерство разослало разъяснения. Оказалось, ничего не запрещали – это была всего лишь рекомендация педагогам «ограничить применение» иностранных площадок, поскольку идет апробация российской информационно-коммуникационной платформы «Сферум» и скоро к ней подключат все школы страны. Что касается родителей, то каналы их коммуникации ведомство не регламентирует, уточнили в ведомстве, так что пусть общаются, где хотят.

«Сферум» разработали «Ростелеком» и упомянутый выше VK, и для общения там используется «VK Мессенджер». Обсуждать учебные дела можно и через федеральную систему «Моя школа», где размещают расписание уроков, домашние задания, выставляют оценки и пропуски в электронном журнале. Там же ученики могут общаться друг с другом и с учителями.

Чтобы снять опасения родителей насчет персональных данных детей, разработчики дали разъяснения: для аутентификации на платформе используется VK ID, и личный аккаунт в соцсети не станет общедоступным после регистрации. А если аккаунта нет, то при регистрации появится VK ID и образовательный профиль на платформе. То есть личное отделили от учебного. Учеников 1-4 классов, у которых пока нет своего гаджета, регистрируют родители по приглашению от учителя по электронной почте.