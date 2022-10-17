Женщины толстеют даже от... воздуха!

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Ученые из Мичиганского университета пришли к выводу, что существует еще один фактор, влияющий на вес женщин, индекс массы тела, окружность талии и жировые отложения — загрязнение воздуха. Об этом пишет журнал «Диабет».

Автор исследования Синь Ван рассказал, что в их семилетнем исследование приняло участие около 1700 тысяч женщина от 40 до 60 лет, проживающих в районах с разным уровнем загрязнения воздуха. И чем дольше они дышали грязным воздухом (учитывались высокий уровень мелких частиц, диоксида азота и озона), тем чаще наблюдались лишний вес и опасная окружность талии (у женщин талия больше 80 см — говорит о высоком риске развития различных заболеваний, от диабета до сердечно-сосудистых).

Как выяснили ученые у таких дам даже менялся состава тела: количество жировой ткани было увеличено примерно на пять процентов у тех, кто жил в районах с более грязным воздухом, а вот количество мышечной — снижено. Но исследователи оговариваются: если женщины занимались спортом, то такой тенденции не наблюдалось, так же, как в норме были ИМТ и окружность талии.

К сожалению, ученые не отметили тот факт, что, как правило, районы с высоким уровнем загрязнения воздуха чаще относятся к бедным кварталам, где доход жителей ниже среднего. А как отмечают эксперты ВОЗ, именно люди со средним и низким доходом покупают жирную, высококалорийную пищу (логично — такой быстрее наешься), из-за чего у них чаще диагностируется ожирение.

Так что воздух воздухом, но если следить за питанием и заниматься спортом, то все будет в порядке.

Но на всякий случай не бегайте вдоль трасс — так и легкие будут здоровее, и лишний вес поубавиться.