Европа осталась без туалетной бумаги из-за антироссийских санкций

Европейцы смели с полок магазинов упаковки туалетной бумаги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Какой бы катаклизм ни случался в последнее время на нашей планете, одной из первых всегда «страдает» туалетная бумага. Во время пандемии встревоженные европейцы ее сметали с полок, готовясь к длительному карантину.

И вот опять, как пишет Блумберг, жители Европы рискуют остаться без этого полезного товара.

Все дело в запрете на экспорт российской березы, древесина которой состоит из коротких волокон, делающих туалетную бумагу более мягкой. Из-за нехватки сырья производители средств гигиены вынуждены буквально драться за оставшееся сырье, а по всему миру бумага дорожает и становится более тонкой.

В марте Россия запретила экспорт древесины из березы в ответ на санкции, введенные США и Европейским союзом после начала специальной военной операции. Согласно отраслевым оценкам, это привело к исчезновению с рынка от 800 тысяч до 1,2 миллиона метрических тонн целлюлозы, в результате цены на это сырье уже выросли примерно на 45% с начала 2022 года, поскольку без наших «мягких березок» резко увеличилась себестоимость энергоемкого процесса процесса дробления и измельчения щепы в целлюлозную массу. Теперь производителям приходится конкурировать еще сильнее, чтобы обеспечить себя сырьем.

«Нам не у кого ждать помощи из-за рубежа», — сказала Паула Хорн, директор по исследованиям хельсинкского научно-исследовательского института PTT. По данным Евростата, Финляндия является вторым по величине производителем целлюлозы в Европе после Швеции, и продукция этих стран используется для санитарно-гигиенических изделий, таких как туалетная бумага или салфетки. Около 10% поставок древесины в Финляндию раньше приходились на Россию. При этом заменить березу особо нечем, ведь другие деревья, растущие в Северном полушарии, больше подходят для производства другого типа бумаги, например, гофрированного картона.

Нехватку российской древесины усугубляют несколько незапланированных остановок предприятий, которые использовались для получения целлюлозы. Из-за засухи в Испании производитель «Ence Energia Y Celulosa SA» с июля закрыл завод в Понтеведре. Бразильская «Suzano Corp.» остановила одну линию по производству целлюлозы на своем заводе почти на 60 дней для модернизации в четвертом квартале.

Как считает аналитик Santander Рафаэль Барселлос, ситуация не улучшится до середины следующего года. Экономист ожидает постепенного снижения цен только после того, как заработают заводы, которые в сейчас строятся в Чили и Уругвае.

Покупатели целлюлозы в Европе обеспокоены и ищут поставщиков в других частях мира. «Покупатели предъявляют к нам завышенные требования», — сказал Леонардо Гримальди, курирующий продажи целлюлозы в бразильском «Suzano», крупнейшем в мире производителе этого сырья.

Финский производитель бумаги и упаковки «Stora Enso Oyj» заявил, что был вынужден изменить свою рецептуру и использовать целлюлозу из длинных волокон, которая делает бумагу более прочной, но и более дорогой.