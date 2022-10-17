Семейная ипотека продлена до 1 июля 2024 года: кто может получить и под какой процент

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Программа семейной ипотеки продлена до 1 июля 2024 года. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Льготная ипотека будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. Срок заключения кредитного договора продлевается на год вперед – до 1 июля 2024 года. Ставка по ипотеке - до 6%.

Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн. рублей, в других регионах – 6 млн. рублей.

Как отметил премьер, программа продлевается по решению президента, чтобы как можно больше молодых семей смогли обзавестись собственным жильем. Льготный кредит можно потратить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка.

Программа семейной ипотеки действует уже более 4 лет. С середины прошлого года она распространяется на родителей с одним ребенком, который рожден не ранее 1 января 2018 года.

Как рассказал Мишустин, в 2023 году программой смогут воспользоваться более 150 тысяч семей, а общий объем выданных займов составит около 1 трлн рублей.

На совещании также обсудили поддержку авиазаводов и закрытых аэропортов на юге страны. Как рассказал Мишустин, власти выделят 15 млрд.руб. на помощь авиазаводам, занятых выпуском лайнеров МС-21. По его словам, это позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год.

- Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления, - заявил премьер.

Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, первый опытный самолет МС-21 с российскими двигателями уже совершил более 100 успешных полетов. Он также добавил, что на весну 2023 года запланирован первый полет импортозамещенной версии Sukhoi Superjet.

Дополнительные деньги - 2 млрд.руб. - будут выделены и на поддержку временно закрытых из-за спецоперации аэропортов. Всего в этом году на возмещение затрат аэропортов кабмин направит более 7,5 млрд. рублей.