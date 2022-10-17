«Нам катастрофически везет»: В России - небывалый урожай зерна, но аграрии все равно недовольны

Урожайность превышает все ожидания Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Чудеса бывают. Несмотря на все сложности по весне с запчастями к импортной технике, ростом цен на удобрения и прочие проблемы, урожай зерна в этом году просто фантастический.

-Нам катастрофически везет с погодой в этом сезоне, даже во время уборки — сплошной шоколад. Урожайность превышает все ожидания. Даже если вычесть максимально возможные приписки по регионам, у нас однозначно исторический рекорд — никак не меньше 140 млн тонн зерновых. Предыдущий рекорд был — 135, 4 млн тонн зерна, - рассказал журналистам президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. - В том числе, в составе нынешнего урожая — порядка 100 млн тонн пшеницы.

На втором месте по объемам после пшеницы сбор ячменя — примерно 24 млн тонн.

-Гречихи будет прилично больше, чем съедаем, - заверил Злочевский, отвечая на традиционный вопрос журналистов (ну да, такая уж у нас традиция — о гречке беспокоиться больше всего).

Без рекордов — только урожай риса, из-за аварии на гидроузле в Краснодарском крае. Но и его, по словам Злочевского, собрано «для своих нужд более чем достаточно».

Вот только слово «катастрофически» в рассказе главы Зернового союза про нынешнее везение — вовсе не оговорка. Потому что аграрии свалившемуся на них в этом сезоне счастью совершенно не рады.

-В России две беды — неурожай и рекордный урожай, - шутит Злочевский. - Сейчас цены на зерно обвалились до совершенно неприемлемого уровня, они на уровне себестоимости. А, например, на пшеницу 4 класса в некоторых регионах даже ниже себестоимости. При этом и спрос на зерно сократился как шагреневая кожа.

Как рассказывает эксперт, обычно осенью этот спрос хорошо поддерживается за счет экспорта. Но в этом году «экспортный пылесос очень медленно крутится» (слова Злочевского). По оценкам Зернового союза, при таком богатом урожае Россия вполне может продать на экспорт не менее 60 млн тонн зерна. Но пока продает даже меньше, чем в прошлом году. С начала сезона, с 1 июля по 15 октября отгружено 16,8 млн тонн. Это почти на 13% меньше, чем годом раньше (19,1 млн тонн). Сильнее всего снизились отгрузки в Турцию — одному из крупнейших наших покупателей. Как объясняет Злочевский, в результате «зерновой сделки» по украинскому зерну значительные объемы этого зерна туркам и достались — соответственно уменьшились закупки российского.

Чем это грозит? Одно из последствий, как утверждает Злочевский, уже налицо — крестьянам сейчас нужны средства на озимый сев и прочие сопутствующие расходы, а из-за цен на уровне себестоимости денег на сезонные работы не хватает. И это уже сказалось на темах работ — они идут с отставанием.