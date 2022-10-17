После падения машины во дворе жилого дома произошло возгорание топлива Фото: Соцсети

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края. По сообщению Министерства обороны России, ЧП произошло в результате неудачной попытки пилома набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

Что известно о падении самолета Су-34 на жилой дом в Ейске

Причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей. После падения машины во дворе жилого дома произошло возгорание топлива, затем огонь перекинулся на ближайший подъезд. Летчики успели катапультироваться. На видео, появившемся в соцсетях, слышны звуки взрывов – вероятно, это разорвался боекомплект.

Тем временем очевидцы рассказали, что в результате крушения самолета загорелись все девять этажей дома, на который рухнул Су-34. По их словам, на месте происшествия работают экстренные службы: скорая помощь и пожарные едут со всего города, в воздухе видны вертолеты. Глава региона Вениамин Кондратьев в свою очередь заявил, что на месте инцидента работают все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны.

Управление МЧС Краснодарского края передает, что сейчас горят с 1 по 5 этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности, площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.