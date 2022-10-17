На «Доме-2» участницам заплатят по полмиллиона рублей за беременность

44-летняя беременная ведущая «Дома-2» Ольга Орлова будет пропагандировать среди молодежи повышение рождаемости Фото: соцсети

В это сложно поверить, но «Дом-2» все еще на экране – вот уже 18 лет. Сейчас «Дом-2» выходит на телеканале «Ю». Вечером 17 октября реалити-шоу меняет формат – участницам решили платить деньги за беременность. Чтобы привлечь внимание телезрителей продюсеры решили простимулировать рождаемость в «Доме-2» крупными гонорарами. Каждая из участниц, кто забеременеет, получит за эту радостную подтвержденную доктором новость 500 тысяч рублей.

Ведущих в «Доме-2» полно. Ксения Бородина появляется крайне редко – так как по слухам она хотела больших гонораров (так как считает себя очень большой звездой), но платить ей бешеные деньги не стали. Поэтому главные звезды эфира – ведущие Ольга Орлова, Влад Кадони, Андрей Черкасов и еще несколько человек. Участников теперь будут стимулировать деньгами планировать беременность. С 17 октября начинается новый сезон «Дома-2». Участница «Дома-2», которая первой успеет построить отношения и забеременеть в них – получит 1 миллион рублей. Все следующие беременные участница реалити-шоу получают по полмиллиона рублей. Выходит как второй «маткапитал». В финале сезона между всеми беременными разыграют еще десять миллионов рублей.

Ольга Орлова приветствует новый участниц нового сезона «Дома-2». Фото — телеканал «Ю»

Интересно, что ведущая проекта Ольга Орлова и сама в «интересном положении» - 44-летняя певица станет мамой второй раз в феврале 2023 года. Беременная Орлова будет давать советы беременной молодежи. Интересно: сколько процентов участниц соблазняться на миллионы и начнут планировать беременность? По новым правилам героев телешоу, которые за два месяца не построят отношения – с «Дома-2» выгонят. А так как за свои места и халявную красивую жизнь под телекамерами участники держаться крепко, то скорее всего создавать пары будут стремительно. 17 октября на «Дом-2» придут 14 новых участников. Ведущий Влад Кадони обещает: «Для участниц, которые будут беременным - на проекте мы предоставим лучшие условия». Очевидно, что героини «Дома-2» даже беременными будут в первую очередь участницами реалити-шоу, где напоказ надо выставлять свою бурную и яркую личную. жизнь.

Встреча новых участников — потенциальных молодых отцов на Поляне «Дома-2». Фото — телеканал «Ю»

«Дом-2. Новая жизнь» начнется с 17 октября и будет идти ежедневно в 22 чала на телеканале «Ю».