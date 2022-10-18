Что будет с экономикой России курсом рубля и как сейчас сохранить сбережения. Депутат Госдумы дает проверенные советы

В сложные времена как никогда актуальна пословица: не имей сто рублей, а имей двести рублей! Фото: Максим БЛИНОВ/РИА Новости

«НАДО ДОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО СЕБЕ»

- Анатолий Геннадьевич, как вы оцениваете нашу новую экономическую реальность?

- Мы находимся на переломном этапе. Он приведет к большим изменениям в мире – и ментальным, и экономическим, и финансовым. Причем я удивляюсь, что американцы сами подрывают свое могущество. Оказывая давление на нашу страну, ограничивая ее контакты (финансовые, экономические, человеческие), Запад фактически дает сигнал всему миру, что со всеми неугодными будут поступать точно так же. Очевидно, будет выстраиваться новая идеология жизни, новое сосуществование народов и стран. И здесь надо выдержать. Это тяжелый, болезненный путь: и для экономики, и для финансовой системы.

- В чем будет заключаться этот перелом? Как он на нашей жизни отразится?

- Времена непростые. Падение ВВП по этому году составит 2%. Но, справедливости ради, весной предполагалось, что спад будет сильнее - до 10%. И ситуация выглядит не так драматично, как предполагали даже наши внутренние эксперты, не говоря о внешних. Страна развивается. Перестройка будет болезненная, но наши предприимчивые люди уже находят разные пути, дефицит импортной продукции сокращается. Жизнь берет свое. И те, кто хочет зарабатывать, они все равно стремятся поставлять свои товары в Россию. Даже несмотря на санкции.

Анатолий Аксаков считает, что ситуация в экономике развивается не так драматично, как ожидали эксперты. Фото: Максим ГРИГОРЬЕВ/ТАСС

- Тем более сейчас очень выгодная ситуация для импорта. Доллар совсем дешевый – чуть больше 60 рублей...

- Многие, может быть, и радуются, что рубль по отношению к иностранным валютам дорожает. Но нам важнее и лучше, чтобы была стабильная валютная ситуация, чтобы рубль был предсказуемым: 70 или даже 80 рублей за доллар, как планировали...

- А можем ли мы как-то это сделать? В Минфине обсуждали новое бюджетное правило (когда на сверхдоходы от продажи нефти покупают валюту и складывают ее в «кубышку», -Ред.). Но теперь, видимо, решили его не применять…

- Два года бюджетное правило не будет использоваться. Это заложено в проектных документах. Потому что есть критики. И в принципе ценное зерно в их доводах есть. Зачем нам хранить деньги в чужих валютах, тем более непонятно, каким образом они будут использованы? Сейчас $300 млрд из наших резервов заблокированы на зарубежных счетах из-за санкционных решений Запада. А эти деньги можно было использовать на строительство дорог, мостов, заводов и т. д.

- Получается, лучше бы тратили на себя...

- Да, жизнь показала, что надо доверять только себе. Дружественные страны или недружественные – это все равно другие страны. Они сегодня дружественные, а завтра - нет. Поэтому надо опираться на свои силы и все делать, чтобы друзей у нас становилось больше. А для этого надо быть сильным - развивать экономику, инфраструктуру и т.д.

- Ну и вряд ли у нас в ближайшие годы будут лишние деньги, чтобы куда-либо их складывать…

- Да, расходы превышают доходы, и это запланировано на два последующих года. В следующем году расходы будут превышать доходы на 3 трлн рублей.

- Откуда будем брать деньги, чтобы покрыть дефицит? Из тех резервов, которые накопились?

- Не только. Мы можем привлекать деньги (на рыночных условиях – через продажу облигаций. – Ред.) у населения, предприятий, банков и возможных иностранных инвесторов, только не западных, а восточных. Китай, да и любая другая страна с удовольствием вложились бы в нашу экономику в качестве кредиторов, потому что мы надежные исполнители своих обязательств. Так что источники будут.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ НА ПОДХОДЕ

- Что касается дедолларизации. Как она идет?

- Постепенно. Наши компании находят варианты взаиморасчетов с разными партнерами за рубежом. С участием разных валют. Но процесс идет сложно, везде чинят препятствия. Поэтому мы рассчитываем, что будут найдены иные механизмы взаиморасчетов, делаем ставки на коллективную валюту (стран БРИКС, например).

- А цифровой рубль. Какие у него перспективы?

- Мы рассчитываем, что в первом квартале следующего года начнется эмиссия цифрового рубля. В Китае уже протестировали свой цифровой юань. Процесс использования цифровых валют, думаю, ускорится. Как раз за счет международных санкций. Ведь цифровые валюты позволяют уйти от банковских взаиморасчетов, а значит, от контроля финансовых потоков через банки - например, американские или европейские. В результате вся санкционная политика рухнет.

- Каким образом это будет работать?

- Создается цифровая платформа, в которой функционируют цифровые валюты. Видят ее только участники - например, китайские и российские банки. И они, являясь участниками единой информационной системы, проводят транзакции (денежные переводы, - Ред.) либо получают средства за поставленный товар. Все эти взаиморасчеты не видит никто, кроме участников этой системы, и, прежде всего, поставщика и плательщика за товар.

- А регулятором кто будет?

- Центральные банки наших стран.

- То есть там не будет такого хаоса, как на рынке криптовалют?

- Безусловно. Но я за то, чтобы криптовалюты тоже легализовать. Конечно, мы не должны разрешать использовать их как средство платежа в рамках нашей страны, потому что это разрушит финансовую систему. Разве что для внешнеэкономических взаимоотношений: платить криптовалютой за товары, поставляемые в нашу страну – на регулируемых площадках. Здесь особых проблем не должно быть. Жизнь заставляет использовать разные возможности, чтобы обеспечить наши взаимоотношения с зарубежными странами.

Справка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЗГЛЯД ЗА БУГОР

«Мы можем жить спокойнее, чем другие страны»

- В Европе годовая инфляция уже превысила 10%, то есть, почти как у нас…

- Очень многое накручено финансовым рынком и может обрушиться в один момент. Можно потерять все.

- Каким образом на нас это все отразится?

- Во-первых, у нас нет такого пузыря, как в западных странах или в Японии. Во-вторых, у нас мощнейшее материальное производство. Мы в этом году имеем рекордный урожай – 150 млн тонн зерна. Такого никогда не было. Кроме того, мы уже подтянулись по материально-техническому развитию на довольно высокий уровень. Не на самый высокий, но вполне конкурентный по многим позициям. Поэтому, опираясь на материальное производство и богатейшие природные ресурсы, мы можем жить спокойнее, чем другие страны.

- А финансовая сфера как себя чувствует? В 2008 году она под основным ударом оказалась, и, собственно, с нее все началось…

- С одной стороны, финансовая сфера у нас довольно развитая и одна из самых цифровых. То есть, мы по качеству не хуже. По многим позициям – даже впереди. С этой точки зрения мы продвинутые. С другой стороны, нас отключили от западной системы, на которую мы были очень сильно завязаны. Теперь всю работу финансового рынка вынуждены перестраивать на самостоятельные рельсы. Но вот что интересно. Сбербанк нормально работает, ВТБ нормально – хотя они под санкциями, отключены от всех международных систем. Люди это почувствовали? Да практически нет. Так что финансовая система довольно прочно стоит.

- Банки в Турции стали отказываться от системы «Мир». Как вы видите дальнейшее развитие этой системы? Сможет ли она противостоять санкциям?

- Карта «Мир» - это более 125 млн карт, одна из лучших в мире платежных систем. Это общепризнано, потому что она массу сопутствующих услуг предлагает. В Турции с удовольствием эти карты принимали, но под давлением американцев некоторые банки начали отказываться от их использования. Уверен, что мы решим эти вещи. Современные технологии позволяют все дурацкие решения обходить. Был бы интерес у государства. А у Турции интерес точно есть в том, чтобы российские туристы ездили и оставляли свои деньги.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Что сейчас делать с деньгами?

- Сейчас все боятся всего и сразу: что рубль обесценится, что доллары превратятся в фантики, акции резко упадут, недвижимость подешевеет и т. д. Куда бежать, в чем спасать деньги?

- Все зависит от объема. Если большие деньги, то, наверное, все-таки недвижимость. Такие объекты долгосрочного вложения обеспечены какой-то натуральной базой – земля, стены и т. д. А если небольшие, то во вкладах, но помните про лимит системы страхования вкладов (1 млн 400 тысяч рублей на один банк).

- Некоторые эксперты рекомендуют переходить из долларов в юани. То есть, перекладывать в китайскую валюту личные сбережения. Стоит ли это делать?

- Я всегда советовал делить риски, то есть вкладывать деньги в разные валюты, разные активы. Считаю, что лучше хранить в том, в чем тратишь. Тем более, если раньше мы чаще ездили за границу, сейчас особенно-то и не попутешествуешь.

- Я вложил летом и в доллары, и в юани, и уже минус 10% у меня…

- Знаете, в чем проблема? Весь мир находится на пороге мирового экономического кризиса. Мощнейшая перестройка экономики. За рубежом будет, скорее всего, сильнейшая инфляция и обрушение курсов. Поэтому хранить деньги в иностранных валютах, если уж на то пошло, довольно рискованно еще и с этой точки зрения.