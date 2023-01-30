Человек Кривосидящий: как переход на удаленку запустил новый виток эволюции

По разным оценкам от 15 до 20% работников (а где-то и больше) остались на удаленке. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться», - предупреждал Воланд булгаковскую Маргариту. Не ходить в офис каждый день, заказывать на дом любые товары и еду, заниматься с преподавателем иностранного языка, сидя на диване с ноутбуком - не об этом ли мечтали многие из нас? И Вселенная откликнулась: вот вам пандемия с изоляцией и всеобщей дистанционкой! Думали - на время. Но когда прошли самые тяжелые коронавирусные дни, оказалось, что уклад жизни общества поменялся, похоже, всерьез и надолго.

По разным оценкам от 15 до 20% работников (а где-то и больше) остались на удаленке. Еще часть работодателей ввела гибридный формат: пару дней ездишь в офисный кабинет, остальные трудишься из дома. Владельцы крупных торговых центров жалуются, что магазины пустеют. И причина не только в снижении доходов населения. Онлайн-торговля мощно набирает обороты! Тут тебе и огромный выбор, и сравнение цен в один клик, и доставка до двери квартиры. Сервисы заказа еды тоже процветают. И онлайн-обучение, кстати. Да, учеба школьников и студентов на дистанте большинству «не зашла» (преимущественно родителям учеников). Но посмотрите на дополнительное образование! Курсы компьютерной грамотности, иностранных языков, повышения квалификации для медиков - все это уже большей частью на удаленке.

Технологии продолжают развиваться дальше. С точки зрения прогресса нельзя не радоваться. А как отражается столь мощное изменение образа жизни - по сути, настоящая «дистанционная» революция - на организме, здоровье человека? Какие могут быть отдаленные последствия? Чтобы разобраться в этом, мы связались с ведущими научными и медицинскими экспертами.

ПОЧЕМУ У НАС БЕЛАЯ СКЛЕРА ГЛАЗ

- Давайте для начала заглянем поглубже, в особенности эволюции человека, - предлагает руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, врач-невролог, кандидат медицинских наук Ирина Милюхина. - В одной из научных работ исследователи обратили внимание: у приматов, человекоподобных обезьян, цвет склеры глаз темный, коричневый. А у людей - белый. Казалось бы: светлый белок глаз с точки зрения эволюции «не выгоден». По блеску белых склер в темноте хищник может быстрее вычислить жертву. Однако этот признак у человека не ушел, закрепился. Значит, он зачем-то нужен.

В одной из научных работ исследователи обратили внимание: у приматов, человекоподобных обезьян, цвет склеры глаз темный, коричневый. А у людей - белый. Фото: Shutterstock

Оказалось, что для выживаемости людей очень важны социальные связи. «В древности наши предки, у которых склеры были светлее, общаясь друг с другом, больше обращали внимание на движения глазных яблок. И за счет этого могли получить дополнительную ценную информацию: об отношениях, текущей ситуации и т.д.», - рассказывает Ирина Милюхина. К примеру, сейчас мы говорим: отводит глаза - значит, врет. Или: смотрит пристально, чего-то хочет. Если ты обращаешься к кому-то, прямо и настойчиво глядя в глаза, твой порыв доходит лучше.

Именно живое, не дистанционное общение позволяет устанавливать самые крепкие социальные связи, подчеркивает эксперт. Но если в древние времена это было необходимо людям ни много ни мало для выживания, то что сейчас?

«Исследования показывают, что при дефиците социального взаимодействия страдает наш мозг», - предупреждает врач-невролог.

КОНКРЕТНО

Что происходит с мозгом при дефиците живого общения

- Наш мозг состоит из серого вещества (коры) и белого (подкорки), - напоминает Ирина Милюхина. - Связи между ними должны быть достаточно интенсивными. При этом сами связи, в свою очередь, зависят от интенсивности социального взаимодействия. Если же «контакт» ослабевает, у человека нарушается способность логически рассуждать, анализировать, составлять планы. Падает концентрация внимания. Страдает память.

Также недостаток живого общения бьет по эмоциональной сфере. Тоска, апатия, раздражительность - все это возможные последствия.

«У пожилых людей при дефиците социальных стимулов (читай - простого человеческого общения. - Ред.) растет риск развития болезни Альцгеймера и других заболеваний, приводящих к деменции», - предупреждает врач-невролог.

Люди, которые более социально интегрированы, имеют лучшие показатели здоровья: более низкое систолическое артериальное давление, более низкий индекс массы тела и более низкий уровень С-реактивного белка – показателя, который определяет уровень воспаления в организме, добавляет Ирина Милюхина.

МИНИСТР ПО БОРЬБЕ С ОДИНОЧЕСТВОМ И РАССТОЯНИЕ ДЛЯ РАДОСТИ

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала одиночество одной из самых серьезных проблем здравоохранения на планете Земля. В Японии в 2021 году учредили должность министра по делам одиночества. А в Великобритании такой пост существует еще с 2018 года. Но постойте, ведь на дистанционке мы все время общаемся с коллегами в зуме, нескончаемо сидим в соцсетях, общаемся в мессенджерах. Круг контактов просто огромен, гораздо легче найти единомышленников по всему свету. Почему сохраняется проблема одиночества? К тому же на удаленке мы можем включить видеосвязь и общаться глаза-в-глаза.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала одиночество одной из самых серьезных проблем здравоохранения на планете Земля Фото: Shutterstock

- Во время пандемии у меня, как и многих из нас, было большое количество совещаний, конференций, встреч в зуме, - рассказывает Ирина Милюхина. - Допустим, я провожу вебинар или читаю лекцию медработникам. Как это выглядит? Море маленьких окошек на экране компьютера. Я не вижу глаз, выражений лиц своих слушателей. При дистанционном общении камера компьютера не позволяет полноценно считывать всю мимику, движения, позы, жестикуляцию и т. д.

Все это важно для нашего мозга, для укрепления тех самых социальных связей, подчеркивает эксперт. А еще исследования показывают, что от дистанции между людьми зависит ощущение счастья и удовлетворенности жизнью. «Так, ученые выяснили: если друг или другой близкий человек находится на расстоянии менее 1,5 км от вас, то ощущение радости жизни повышается на 25%, - приводит пример Ирина Милюхина. - При такой дистанции людям наиболее легко встречаться, общаться очно. Уже сама эта возможность повышает настроение». В другом исследовании выяснилось, что у людей, которые живут в окружении счастливых соседей, на 34% выше ощущение счастья, спокойствия и уверенности.

ВРАЧ-ПСИХИАТР: ДЛЯ ЧАСТИ ЛЮДЕЙ УДАЛЕНКА - СПАСЕНИЕ

- «Удаленный» образ жизни может быть как отрицательным, так и положительным фактором. Все зависит от конкретного человека, от его типа личности, - говорит врач-психиатр, психотерапевт, ведущий ютьюб-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева» Артем Гилев. - Есть люди, которых мы называем «закрытыми», интровертами. Им сложно общаться с миром. Такому человеку комфортно одному работать в комнате. Посади его среди коллег - будет мучиться, страдать от тревожности. А перенос значительной части контактов в онлайн принесет пользу. Человек сможет нормально вести деловую переписку, общаться с родственниками. При очных же встречах такие люди часто не смотрят в глаза, теряются. Это не психические отклонения, а личностные особенности.

Но в целом среди человечества чаще встречается другой тип, отмечает Артем Гилев. Большинству людей все же сложно быть вне общества. Для них потеря очного общения - как было в период ковидных карантинов - становится большим ударом. Поэтому психиатры зафиксировали всплеск депрессивных и тревожных расстройств.

- Причинит ли дистанционный образ жизни вред вашей психике зависит еще и от того, выбираете ли вы его по своему желанию. Или вас тем или иным образом принуждают к этому. В частности, изоляция в пандемию для большинства была против их воли. Потому и обернулась негативными последствиями, - поясняет врач.

В то же время, если, например, в рабочем коллективе напряженная обстановка, нервный начальник, то при удаленке многие негативные моменты будут сглажены. Когда тебя распекают по телефону или в зуме, психологически это переносится намного легче. «Отсутствие близкого физического контакта существенно снижает остроту восприятия», - поясняет доктор Гилев.

ИММУНОЛОГ: ВНЕ ОБЩЕСТВА СЛАБЕЕТ НАША ЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА

Казалось бы: меньше бывая на людях, мы бережемся от зловредных вирусов и болезнетворных бактерий. Но надо знать меру, говорит врач-иммунолог, замдиректора Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области, д.м.н. Андрей Продеус.

- Первое, что происходит с человеком на удаленке - резкое сокращение физической активности, гиподинамия, - напоминает профессор. - При этом, работая дома, за компьютером, люди, как правило, больше едят. Часто кусочничают. Итог - лишние килограммы, рост жировой ткани. И растет не только живот. При избыточной массе тела иммунные клетки тоже, образно говорят, жиреют. Снижается их активность.

Любой лишний вес сопровождается нарушением работы иммунной системы, подчеркивает доктор Продеус. А это уже повышенный риск многих заболеваний, включая серьезные хронические недуги.

Отвыкнув от патогенов, человек рискует тяжело заболеть при заражении возбудителями, которые в обычных условиях вызывают лишь легкое недомогание. Фото: Евгения ГУСЕВА

Но, допустим, дистанционщик делает зарядку, активно тренируется дома, держит себя в руках и не толстеет. Угроза для иммунитета может прийти с другой стороны.

- Для иммунной системы плохи крайности. Это и слишком большое количество возбудителей инфекции вокруг, как в разгар пандемии. И чрезмерная защита от патогенов при избегании любых контактов. Иммунитет должен, что называется, тренироваться, регулярно встречаясь с небольшими «дозами» вирусов. Чтобы иммунная система не забывала, как «выглядит» враг и была готова к отражению атак, - поясняет врач.

Отвыкнув от патогенов, человек рискует тяжело заболеть при заражении возбудителями, которые в обычных условиях вызывают лишь легкое недомогание.

МНЕНИЕ ГЕРОНТОЛОГА

Растут или снижаются шансы на долголетие?

- Исследования последних лет показывают, что переход на удаленную работу и дистанционное общение оказывает неоднозначное воздействие на наш организм, - рассказал «КП» известный геронтолог, автор бестселлеров об активном долголетии, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

С одной стороны, зачастую снижаются уровни психологического и физического стрессов, отмечает ученый. Забитый общественный транспорт в час пик, стояние в пробках, раздраженный босс, вызывающий в кабинет - дистанционщики избавлены от всех этих «прелестей» традиционного образа жизни. Но есть и другая, негативная сторона.

- Трудовой день у многих становится ненормированным, - отмечает эксперт. - Мы погружаемся в работу практически все свободное время. Из-за этого могут портиться отношения в семье, растет нервозность. К тому же высок риск дефицита движения и избытка калорий (о чем предупреждает и доктор Продеус, см. выше. - Ред.).

Как частые стрессы, перенапряжение, нервозность, так и лишний вес с гиподинамией снижают шансы на здоровое долголетие, напоминают геронтологи. Однако роль отрицательных факторов можно свести к минимуму, сохранив положительные эффекты дистанционки. Профессор Москалев дает такие советы:

- составьте себе четкий график, режим дня с завтраками-обедами-ужинами в одно и то же время;

- не ешьте перед сном;

- каждый день обязательно выбирайтесь погулять на свежем воздухе;

- чтобы поддерживать оптимальную физическую форму, повышающую шансы на долголетие, делайте три вида упражнений: на растяжку, на сопротивление (примеры легко найти в интернете) и аэробные (бег на месте, прыжки, приседания, махи ногами и т. д.).

ВМЕСТО ВЫВОДА

Эволюция продолжается

Плохо это или хорошо (как видим из комментариев экспертов - кому как), но переход на удаленку в разных областях нашей жизни набирает обороты. Что будет дальше?

- Эволюция человека продолжается, - говорит Ирина Милюхина. - Исследования показали, например, что сейчас у мужчин меньше, чем в начале 20 века, мутаций, связанных к аддикцией к курению. У женщин стали реже встречаться мутации гена Apo-E, повышающие риск болезни Альцгеймера. Природа потихоньку улучшает человека. В организме происходят трансформации, которые защищают от возникающих неблагоприятных изменений окружающей среды, даже нашего собственного образа жизни. Идет адаптация.

Если тенденция к дистанционному образу жизни будет нарастать, то на первом этапе мы можем столкнуться с ростом негативных последствий (см. выше в тексте), считают эксперты. А вот в дальнейшем организм, по всей видимости, будет меняться, подстраиваясь под изменение образа жизни.

Если тенденция к дистанционному образу жизни будет нарастать, то на первом этапе мы можем столкнуться с ростом негативных последствий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Думаю, что впоследствии могут трансформироваться определенные зоны мозга, - предполагает Ирина Милюхина. - У нас уже сейчас резко сокращается концентрация внимания, способность фиксироваться на информации. Наибольший вклад в это вносят социальные сети. В 2013-м году люди при просмотре ленты в соцсети задерживали взгляд в течение 8 секунд. В 2021 году концентрация внимания в сети длилась 2 секунды. При огромном потоке информации мы приучаем мозг прыгать с пятого на десятое. Нарушается обработка данных. Возможно, механизмы кратковременной памяти, обработки информации в дальнейшем будут усиливаться. Потому что сейчас «мощностей» мозга явно не хватает».

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Как поддержать свое психическое здоровье в меняющемся мире

1. Установите крепкую социальную связь хотя бы с одним существом - родственником, партнером, другом. Домашним животным, которое вы будете опекать.

2. Вступайте в сообщества по интересам: живопись, лепка из глины, пение, танцы, изучение истории.

3. Помогайте другим людям, становитесь волонтерами.

4. Ищите работу, где сможете заниматься делом, от которого получаете удовлетворение.

5. Очень важна обстановка в коллективе. Если вы постоянно напряжены, узнайте: нет ли возможности перейти в другие подразделения, не меняя места работы. Если нет - задумайтесь о поиске другого работодателя.

КАРТИНА В ЦИФРАХ

- 16% компаний по всему миру работают удаленно.

- 76% офисных работников заявили, что хотят продолжить работать из дома после COVID-19

- На 400% с 2010 г. выросло количество людей, работающих удаленно хотя бы раз в неделю (по данным портала Global Workplace Analytics)

- На 43% вырос общий объем интернет-торговли в России в 1-м полугодии 2022 г. (по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

- В 2023-24 гг. рынок онлайн-продаж в РФ увеличится еще на треть и превысит 15,3 трлн рублей, прогнозируют эксперты.

- В 2021 году обучение на курсах дополнительного образования онлайн прошли 18 млн взрослых россиян, потратив 226 млрд руб. Очно обучались 12 млн, которые заплатили 214 млрд. Впервые жители РФ потратили на онлайн-обучение больше, чем на очное. (По данным аналитического отчета «Исследование российского рынка онлайн-образования»)