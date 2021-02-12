Когда не с кем поговорить: В Японии появится министр по одиночеству

В Японии так много людей, страдающих от одиночества, что придется создавать специальное министерство. Фото: REUTERS

Проблема одиночества в Японии — явление не новое. Все дело в строгой иерархичности, наличии множества «табу» и неписанных правилах, царящих в обществе страны восходящего солнца.

Не удивительно, что именно там возникло такое явление как «хикикомори» — современные затворники, стремящиеся к крайней степени социальной изоляции и уединения.

А на японских круизных лайнерах и курортах долгое время существовала должность брачного психолога. И занимался он вовсе не проблемами новобрачных, а людей, состоявших в отношениях десятки лет — просто они настолько были заняты работой, что на отдыхе впервые оказывались вместе на целый день.

А теперь представьте себе самоизоляцию из-за коронавируса, когда надо находиться с домочадцами круглые сутки в одном доме. Тут важно отметить, что многие жители Японии обитают в апартаментах, после которых площадь квартиры в «хрущевке» уже кажется огромной. Плюс отрыв от привычного коллектива, что для японцев, привыкших к строгой трудовой иерархии и нуждающихся в четкой оценке собственной эффективности - тяжелое испытание.

И вот печальный итог карантинных ограничений - количество самоубийств в Японии в 2020 году увеличилось впервые за 11 лет и достигло 20 919 случаев.

Для японского руководства этот «антирекорд» равнозначен провалу, ведь на островном государстве снижение числа сводящих счеты с жизнью, особенно среди молодежи, является одним из приоритетов — как в Европе — снижение смертности в ДТП.

Чтобы решить проблему одиночества со всеми вытекающими из нее последствиями, в Японии решили учредить должность министра по одиночеству. Известен и обладатель нового кресла в правительстве — им стал министр по региональному развитию Тэцуси Сакамото. По словам генсека кабинета министров Кацунобу Като, основной задачей «главного по одиночеству» станет «решение общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью, проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи».

Аналогичный пост «ответственного за одиночество» существует в Великобритании с 2018 года. Там проблемами одиноких людей занимается министр спорта и гражданского общества.