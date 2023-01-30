Киев требует у Германии фрегат и подводную лодку. Кто остановит это безумие?

Андрей Мельник по-прежнему бодр, весел и активен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-посол Украины в Германии и нынешний замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник по-прежнему бодр, весел и активен, насколько только это может быть свойственно шизофреникам с обостренным чувством мании величия. Украина еще не получила ни одного танка из обещанных Западом, собранных и собираемых на развалах распродаж, а Мельник, который считает это решение Запада своей личной заслугой (как же – прогнул Шольца, завязал узлом эту "обиженную ливерную колбасу"), бредит в новых, еще больших масштабах.

- Германия производит одну из лучших подводных лодок в мире — HDW — Class 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну в Украину? Это может вытеснить российский флот из Черного моря, - предлагает Мельник Берлину, но не обходит своим вниманием и надводные силы ВМСУ. - Месяц назад Германия списала фрегат Lübeck. Правда, ему было 32 года. Старый. Но тем не менее – при наличии политической воли – он может быть переброшен в Украину для борьбы с российскими подводными лодками и военными кораблями в Черном море. Или, по крайней мере, его вооружение, такое как ракеты Sea Sparrow и Harpoon.

Напомним, до того он уже практически оформил "заявку" Киева на передачу ему истребителей 4-го поколения F-16. Да сделал это так активно, что официальный представитель ВВСУ Юрий Игнат до сих пор путается в показаниях. То говорит о 24-х единицах F-16, то опровергает свои же слова, произнесенные в интервью испанским журналистам, и начинает бредить, что Украине необходимы не менее 180 таких "боевых птичек".

Мельник по-своему логичен. Он рассуждает таким образом, что если переданная Украине шестая часть этой разновидности подводного флота Кригсмарине вдруг выйдет в черное море, то российский Черноморский флот испугается и останется в бухте и порту приписки. Равным образом, списываемый на металлолом старый фрегат заставит испугаться все современные подводные лодки ЧФ. Мысль о том, что два этих объекты весьма быстро отправятся на дно, просто не приходит ему в голову. Впрочем, он нечто подобное думает и про немецкие и американские танки, веря в их неуязвимость со слепой надеждой дикаря на всемогущество великого белого волшебника и его колдунства.

Даже возражения таких же упоротых украинцев, как и он сам, но более трезвомыслящих, спрашивающих, как переправить подлодку в украинский порт, если Турция не разрешит проход через Босфор, Мельник отбивает с легкостью убежденного в своей правоте шизоида: "Перетащим по земле". Эсминец, наверное, тоже. Но обязательно волоком, канатами с перекатами на бревнах. Как Петр Первый перетаскивал корабли, а до него запорожские козаки и новгородские ушкуйники свои ладьи и лодьи. И тогда "подводная лодка в степях Украины" из бреда алкоголика станет суровой реальностью.

Андрейка со своим скудным умом и беспредельным хамством так и не уразумел, что с танками американцы просто развели немцев, как последних лохов. Заставив сказать Шольца "Б" после произнесения Байденом "А", американцы теперь тихо отрабатывают задним ходом, разъясняя, что "Абрамсы" будут поставлены Украине в лучшем случае в конце нынешнего года, если не в следующем. И все из-за того, что танки для Украины будут отличаться от стоящих на вооружении в армии США составом танковой брони, она будет без сплава с обедненным ураном, повышающим прочность корпуса. И такие танки надо еще изготовить заводу после того, как он выполнит заказы для Таиланда и Польши.

И в свете этих последних данных из Вашингтона претензии Мельника, оказывается, имеют даже некий практический смысл для Зеленского и его команды. Использовать подлодку можно будет так же, как планировал использовать подводный крейсер Гитлер – для эвакуации и высадки на малоосвоенных территориях в джунглях той же Амазонки.

Есть шанс, что Турция пропустит через Босфор такую миссию.