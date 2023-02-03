От Кавказа до Сибири: топ живописных горнолыжных курортов России

«Роза Хутор» расположен в границах Кавказского заповедника, известного своей первозданной и живописной природой. Фото: Shutterstock

Российские курорты с декабря по март могут принять 18 млн соотечественников – на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Такую оценку дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе расширенного заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма в декабре. В карту путешественников традиционно вошли крупные города в центре, на северо-западе, Волге и Урале, а также горнолыжные кластеры, популярность которых растет с каждым годом.

Повышенный спрос на внутренний туризм привел к буму развития соответствующей инфраструктуры, которой необходимо надежное электроснабжение. Сегодня работа курортов зависит не только от развитой сети гостиниц, ресторанов и мест для проведения досуга, но и от работы энергетиков, которые обеспечивают функционирование туристических центров и комфортный быт отдыхающих. Особое значение их труд имеет для энергоемких горнолыжных объектов. На примере самых живописных рассказываем, что делается для надежной работы подъемников и освещения склонов.

Архыз

В этом году курорт «Архыз» отметит десятилетие со дня открытия. Он был построен с нуля, а сегодня предлагает любителям активного отдыха освоить спуски разной сложности суммарной протяженностью 27 км. Здесь же находится уникальная пологая трасса для новичков с панорамным видом на Кавказский хребет, оборудованная на высоте 2 505 м.

В честь соседства с крупнейшей в России обсерваторией наблюдения за глубоким космосом всем трассам Архыза присвоены «космические» имена. Есть «Белка» и «Стрелка», «Андромеда» и «Кассиопея», «Красный карлик».

В этом году курорт «Архыз» отметит десятилетие со дня открытия. Фото: Shutterstock

Помимо катания на лыжах и сноуборде Архыз предлагает насыщенную экскурсионную программу. Это единственный кавказский курорт, в котором ледниковые озера находятся в пешей доступности. Добраться до них можно будет еще быстрее с вводом последней очереди канатной дороги, линия которой будет протянута до высоты 3 014 м.

Главный центр питания курорта – подстанция 110 кВ «Зеленчук». Она осуществляет основное электроснабжение туристической и рекреационной инфраструктуры, расположенной на южном и северном склонах Главного Кавказского хребта. Перед открытием горнолыжного кластера «Россети» провели комплекс работ по модернизации оборудования питающего центра. В частности, более чем втрое была увеличена мощность подстанции 35 кВ «Архыз», которая задействована в обеспечении резервного электроснабжения курорта. Построены десятки километров линий электропередачи, объединивших ключевые центры питания региона.

Домбай

Один из старейших горнолыжных курортов России – первые трассы появились здесь в послевоенное время. Домбай расположен на территории живописного Тебердинского заповедника у подножия Главного хребта Кавказских гор. Распространено мнение, что в именно этом районе самые красивые виды на Кавказе.

На курорте 12 трасс общей протяженностью около 25 км. Спуски подходят как для детей, так и для опытных спортсменов. Также есть возможность для хели-ски – катания с подъемом на вертолете на нетронутые снежные склоны на высоте от 2 900 м до 3 800 м.

Горнолыжный сезон здесь длится с декабря по апрель. Домбай – это не только активный отдых, но и оздоровительный. Этому способствуют обилие солнца, мягкий климат, целебные свойства горного воздуха и воды горных озер.

За энергоснабжение курортной инфраструктуры отвечают подстанции 110 кВ «Горная», «Теберда», «Гоначхир» и центральный распределительный пункт «Домбай». В прошлом году «Россети» провели на этих объектах капитальный ремонт ячеек комплектных распределительных устройств и коммутационного оборудования, отремонтировали силовые трансформаторы, модернизировали распределительные линии электропередачи 0,4-10 кВ и энерготранзиты 110 кВ, соединяющие подстанции «Теберда», «Горная» и «Гоначхир».

Горнолыжный сезон здесь длится с декабря по апрель. Домбай – это не только активный отдых, но и оздоровительный. Фото: Shutterstock

Приэльбрусье

В этом регионе сразу две системы канатных дорог и горнолыжных трасс на горах Чегет и Эльбрус, которые разделяют 4,5 км. Таких впечатляющих панорам, как на Эльбрусе – высочайшей горы в России – не увидеть нигде. Нижняя станция «Азау» расположена на высоте 2 350 метров, верхняя «Гара-Баши» – на 3 780 м. Отсюда как на ладони виден весь Кавказ. А когда день выдается ясным, даже простой подъем превращается в панорамный тур.

На курорте 7 трасс общей протяженностью 11 км, которые работают с октября по май. Однако на высоте от Гара-Баши и выше кататься можно круглый год. Подъем в этой зоне осуществляется пешком или на ратраках. Для туристов открыты высокогорные приюты, в которых на ночлег останавливаются группы перед восхождением на вершину Эльбруса.

Отсюда как на ладони виден весь Кавказ Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Склоны горы Чегет подойдут для любителей экстрима, фрирайда и бэккантри. Они признаны одними из самых сложных не только в России, но и в Европе. С ноября до начала лета работают 15 сверхсложных трасс с уклоном от 20 до 45 градусов общей протяженностью около 20 км, проходящих через сосновый лес. Однако на самом верху – на высоте 3 070 метров – находится легкая трасса длиной всего 350 метров, которая переходит в красные и черные. Кататься на Чегете рекомендовано только опытным райдерам и в группе, имея при себе все необходимое лавинное снаряжение.

Электроснабжение курорта обеспечивают десятки энергообъектов, в числе которых самая высокогорная подстанция России – 35 кВ «Город героев», расположенная на высоте 2 100 метров над уровнем моря. До 2020 года питающий центр работал под названием «Терскол» и был переименован к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в честь защитников Приэльбрусья. В марте 2005 года энергообъект был полностью разрушен лавиной, но с учетом его важности, меньше чем через год был возведен заново в более безопасном месте. Сейчас подстанция снабжает электроэнергией 3 населенных пункта, 3 системы канатных дорог, многочисленные объекты туристической и социальной инфраструктуры.

«Роза Хутор»

Один из трех горнолыжных комплексов Красной Поляны – самого теплого российского курорта со средней температурой +0,5 градуса. Несмотря на то, что Красная Поляна находится всего в 43 км от моря, сезон катания здесь обычно начинается с декабря и порой длится до апреля.

«Роза Хутор» расположен в границах Кавказского заповедника, известного своей первозданной и живописной природой. Курорт стал центром горнолыжного кластера Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Сегодня это крупнейший горнолыжный комплекс России: 105 км трасс, 32 современных подъемника и отдельная инфраструктура для любителей беговых лыж.

В окрестностях находится 13-метровый водопад «Девичьи слезы», Хмелевские озера, славящиеся красотой воды и буково-кленовыми лесами, и живописные водопады на склонах горы Аибга, окружающей Красную Поляну, – Поликаря и Безымянный.

В преддверии зимней Олимпиады специалисты Группы «Россети» – компаний «Россети Кубань», «Россети Юг», «Россети Волга» и др. – построили и модернизировали десятки подстанций, смонтировали сотни километров линий электропередачи – часть этих объектов сегодня обеспечивает электроэнергией горнолыжные курорты Красной Поляны. Надежность энергоснабжения гарантируют регулярные ремонты и техническое обслуживание объектов сетевой инфраструктуры. В числе последних проектов – модернизация магистральной ЛЭП, соединяющей подстанцию 220 кВ «Псоу» с первой «олимпийской» подстанцией 220 кВ «Поселковая». Трасса энерготранзита проходит вдоль русла горной реки Мзымта, что потребовало укрепления основания опор линии электропередачи.

Курорт стал центром горнолыжного кластера Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Фото: Shutterstock

«Гора Белая»

Туристический кластер «Гора Белая» в Свердловской области объединяет не только горнолыжную инфраструктуру, но и природный парк, биосферный заповедник, старинные поселки и деревеньки, куда можно съездить на экскурсию. Курорт охватывает 16 населенных пунктов на территории 2 500 кв. км.

Белая гора Фото: Shutterstock

По вершине гора Белая проходит граница между Европой и Азией. Сейчас здесь оборудованы пять трасс для катания на горных лыжах и сноуборде суммарной протяженностью 6 км. Они подойдут для любителей зимних видов спорта любого уровня подготовки, в том числе и для тех, кто становится на лыжи или сноуборд впервые. Работает отдельная трасса для беговых лыж, созданы условия для катания на тюбинге и снегоходах.

В прошлом году завершен ремонт силового и коммутационного оборудования подстанции 110 кВ «Белогорье», участвующей в электроснабжении горнолыжного комплекса и прилегающих населенных пунктов, и установлены птицезащитные устройства на высоковольтной воздушной линии «Черноисточинск – Белогорье». Они помогут не только защитить надежность электросетевой инфраструктуры от жизнедеятельности птиц, но и самих пернатых от удара электрическим током. На территории Свердловской области обитают несколько видов, занесенных в Красные книги России и региона: беркут, лебедь-кликун, большая белая куропатка, сапсан и другие.

«Манжерок»

Крупнейший курорт республики Алтай находится в одноименном селе в заповедной зоне у подножия горы Малая Синюха и рядом с единственным в регионе теплым озером. Село стоит на знаменитом Чуйском тракте.

В сезоне 2022-2023 годов, который длится до конца марта, «Манжерок» предлагает девять трасс разного уровня сложности и протяженности, которые подойдут как для новичков, так и профессионалов. В дальнейшем горнолыжная и рекреационная инфраструктуры будут расти – инвесторы сегодня активно работают над этим. К началу зимы запустили первую трассу для вечернего катания. Для этого почти 1,5 км синей трассы оборудовали системой искусственного освещения. В 2023 году планируется открытие пятизвездочного гостиничного комплекса на 304 номера со ski-сервисом, spa-комплексом и семейным досуговым центром.

«Манжерок» предлагает девять трасс разного уровня сложности и протяженности. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Впрочем, и сегодня курорт предлагает гостям разнообразный досуг: 22 км трасс, сноу-парк, тюбинг, прогулки на собачьих и оленьих упряжках, экспедиции на снегоходах и даже общение с альпаками.

Один из главных центров питания горнолыжного комплекса – подстанция 110 кВ «Манжерокская №20». В 2022 году в рамках ремонтной кампании на объекте было отремонтировано основное оборудование. На фоне динамичного развития курорта в перспективе планируется построить еще одну подстанцию для надежного электроснабжения туристической инфраструктуры. Соответствующая договоренность достигнута летом прошлого года между входящей в электросетевой холдинг компанией «Россети Сибирь» и межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение», отвечающей за развитие внутреннего и въездного туризма макрорегиона.