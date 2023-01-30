Граждане будут штрафовать друг друга – через приложение

Сначала пешеходы получат возможность наказывать автомобилистов, а потом и наоборот – водители будут приструнять нерадивых пешеходов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 2024 года мобильное приложение «Народный инспектор» станет федеральным и законным. Уже прошел тендер на его разработку, которую оценили в 134,5 миллиона рублей.

Работать приложение будет по аналогии с приложением «Помощник Москвы». То есть гражданин, обнаруживший нарушение, просто сделает по подсказкам приложения снимки, добавит адрес и прочую информацию. Далее сообщение будет рассмотрено уполномоченным лицом, и нарушителю будет выписан штраф.

Как это будет работать, и в чем опасность такого подхода, рассказал главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Многим нравится идея разрешить гражданам штрафовать друг друга с помощью мобильных приложений. Сделал фотографии, отправил куда следует, и нехорошему автомобилисту выписали штраф.

Но когда государство делегирует своим гражданам часть репрессивных функций, это означает, что государственные структуры не в состоянии навести порядок в конкретной области. И делает так, что граждане начинают следить за гражданами.

В Москве некоторое время назад работало приложение «Помощник Москвы», был опыт в Казани и в некоторых других городах. И водителей действительно штрафовали – например, за парковку на газоне.

Работало это всё, мягко говоря, не очень законно. Поскольку принцип автоматической фиксации нарушений ПДД в данном случае не работает – так как телефон держит в руках человек. Под давлением правозащитников тему свернули, но теперь она выходит на новый виток.

Зарегистрированные в приложении пользователи смогут с помощью своих смартфонов фиксировать следующие прегрешения водителей:

• нарушения правил остановки и стоянки (статья 12.16 КоАП);

• парковку на газонах, тротуарах, пешеходных переходах и велодорожках;

• остановку в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена»;

• за выезд за стоп-линию или проезд через сплошную;

• а в перспективе – и за опасное вождение.

Суммы штрафов за эти нарушения – от 500 до 5000 рублей.

За каждое зафиксированное нарушение будут начисляться баллы, которые можно использовать, например, для оплаты проезда в общественном транспорте. То есть, наряду с идейными борцами за соблюдение правил к делу подключатся те, кто хочет слегка заработать.

Вы и сейчас можете обратиться в полицию с фотографиями или с видеозаписью машины соседа, которая стоит на газоне. Но вы должны лично это засвидетельствовать и должны быть готовы, если появится необходимость, дать показания в суде.

А в случае с приложением этой ответственности нет. Отправил фотки – а там кто-нибудь разберется. А кто-нибудь – это электронная программа, после которой должен поставить цифровую подпись живой инспектор. Но у нас людских ресурсов не хватит, чтобы расследовать каждый случай. И даже спорные постановления будут подписываться почти автоматом.

Оспаривать такие штрафы сложно. Вот пустырь за вашим домом – это заезженная годами парковка или все-таки газон, который якобы засеяли в прошлом году и даже спустили на это миллион рублей из городского бюджета?

Можете ли вы запросить в местной управе точную электронную карту дворов, чтобы понять, где заканчивается тротуар и начинается проезжая часть? Сомневаюсь. А штрафовать будут по геолокации.

Пока всё это выглядит как война пешеходов с автомобилистами. Но подождите немного. Этот ящик Пандоры нужно лишь слегка приоткрыть.

И через несколько лет уже автомобилист сможет фотографировать человека с коляской, который переходит улицу в неположенном месте, потому что лень идти до пешеходного перехода. А затем система по Face ID идентифицирует нарушителя и отправит ему или ей штраф. И она потом будет доказывать в ГИБДД, что переход там был, но разметка стерлась или просто знака на фотографии не видно.

Граждане сами друг за другом следят, сами друг друга штрафуют, бюджет автоматически пополняется, ресурсов на это требуется минимум. Очень удобно. Цифровое будущее. И оно не такое радужное, как кажется на первый взгляд.