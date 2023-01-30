Минобороны России разбило танковую бригаду ВСУ в Угледаре

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил данные о потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении до 40 военнослужащих, на Донецком направлении более 70-ти украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая успешные наступательные действия уничтожили до 25 украинских националистов, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара, а также в районе Успеновки Запорожской области.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки нашими воинами уничтожен артиллерийский склад ВСУ, а по всему фронту: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», три гаубицы Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, десятки танков, бронемашин и грузовых автомобилей.

Авиацией, подразделениями ПВО, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России также ликвидированы: вертолет Ми-8 ВСУ, два беспилотника, четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 138-ми районах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За неделю при участии подразделений Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлено 13 подозреваемых в пособничестве ВСУ. Из незаконного оборота изъяты 3 ПТРК «Фагот», гранатометы и выстрелы к

ним, более 30 охотничьих ружей, гранаты различного типа, огнестрельный, сигнальный и травматический пистолеты, пистолет-пулемёт Шпагина, 27 мин различного типа, прицел «Gamo 4x32 AG» и другие приспособления для повышения точности стрельбы, свыше 4 тысяч патронов различного калибра и более 12 кг взрывчатых веществ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

381 - самолет.

205 - вертолетов.

2982 - беспилотных летательных аппарата.

402 - зенитных ракетных комплекса.

7679 - танков и других боевых бронированных машин.

997 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3962 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8226 - единиц специальной военной автомобильной техники.