В России появился новый автомобиль: новинка будет стоить около 1 млн рублей

По-русски ее правильно называть «Кайи», но в народе ее для простоты уже окрестили «Кай». Фото: Виталий Невар/ТАСС

В России появился новый автомобиль — это китайский седан Kaiyi Е5. Серийное производство новинки началось на заводе «Автотор» в Калининграде.

- Машина представляет собой достаточно уютный и симпатичный седан чуть побольше популярного Hyundai Solaris, - рассказал kp.ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. - Выпускаться она будет как с механической коробкой, так и с вариатором. Вскоре «Автотор» объявит о запуске еще 4 моделей, и всего планируется выпускать от 50 до 100 тысяч автомобилей. Примерно половина из них — Kaiyi, на нее уже сейчас очень высокие спрос.

По-русски ее правильно называть «Кайи», но в народе ее для простоты уже окрестили «Кай». Она производится методом крупноузловой сборки, причем, кузов уже окрашен.

- Единственная, но очень важная российская деталь — это аккумулятор «Аком», - уточнил эксперт.

По характеристикам новинка находится между Kia Rio и Kia Cerato, а стоимость составит около 1 млн рублей, сообщают на заводе. Но по ожиданиям Моржаретто, окончательная цена в салонах будет в пределах 1,5-1,8 млн руб.

Примечательно, что новинка засветилась еще до Нового года — в рамках акции «Ёлка чудес – Автотор». Тогда автозаводцы исполнили мечту воспитанника одного из калининградского детдомов, сообщает сайт Китайские-автомобили.рф. 13-летнему Сереже показали сборочный цех и дали покататься (правда, на пассажирском сидении) на неизвестной на тот момент машине. И вот теперь все открылось.

В продажу Kaiyi E5 поступит уже в этом квартале.