Документалист Екатерина Яковлева: «Наши фильмы про СВО распространяют на Западе, как самиздат во времена СССР»

Екатерина Яковлева — генеральный продюсер фестиваля «aRTel.doc: Время героев» и руководитель документального вещания RT

В Москве с 24 по 26 февраля пройдет международный фестиваль документального кино aRTel.doc. Это премьерный фестиваль, но уже можно говорить о нем, как о феномене. Тема мероприятия — «Время героев», а все работы посвящены людям, которые участвуют или находятся в зоне СВО.

— В том году мы открыли киноклуб aRTel, начали показывать фильмы про СВО. Были сомнения, придет ли зритель? Вдруг он устал от этой темы и хочет развлекательного контента. Мы заблуждались! Именно фильмы про СВО собирали полные залы. А после — дискуссия, слезы, бурное обсуждение, — рассказывает Екатерина Яковлева.

«КАКОЙ СЕЗОН СЕРИАЛА НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ?»

— Российский зритель хорошо знаком с жанром документального кино. Но для большинства: документалка — передача про животных или историю давно минувших дней. Но кажется, интерес к неразвлекательной к актуальной документалистике все шире…

— Это так. Жизнь иногда интереснее, чем художественный фильм. Есть даже мем, как инопланетяне смотрят из космоса и задают вопрос: «Какой на Земле сезон сериала?» Вокруг такое происходит, что смотреть что-то вымышленное подчас нет сил. Реальность — фантастичнее вымысла. Зритель хочет посмотреть и осмыслить, что происходит. Документальное кино — еще одно окно в реальность.

— Кажется, в условиях цензуры Запада работы участников вашего фестиваля никогда не посмотрят ни в Европе, ни на других континентах. Да и наши партнеры в странах ближнего зарубежья могут, что называется, от греха подальше избегать трансляций таких киноработ.

— Нас очень хорошо смотрит Китай. В самой популярной соцсети КНР Sina Weibo наш фильм «”Азовсталь”. Освобождение» набрал 2,5 млн просмотров.

Мы переводим контент на иностранные языки. Конечно, наши каналы «зарубили» на многих западных платформах. Однако кругом есть неравнодушные блогеры или обычные люди. Они находят фильмы, делают их репосты. Люди смотрят именно про СВО. Эффект маятника: закрывают информацию, а зритель пытается найти вторую сторону — все равно «раскачивается», чтобы посмотреть на ситуацию с другого ракурса.

Очень напоминает времена самиздата в СССР. Буквально подпольные каналы и окольные пути в интернете, чтобы увидеть, что же на самом деле происходит. Причем есть штрафы в Европе за упоминание нашего канала. Поэтому некоторые, выкладывая ролик, обрезают наш логотип, что-то перемонтируют, чтобы к ним не было претензий с точки зрения местных законов. Но все же выкладывают.

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ ГЕРОЕМ

— Расскажите о фестивальной программе.

— Участвуют работы сотрудников RT, учеников нашей школы aRTel.doc и других отечественных телеканалов, представит свою работу одна независимая французская документалистка. Всего 25 картин, хотя заявок было больше.

Все фильмы из зоны СВО заслуживают быть увиденными. Там куда камеру ни направь — везде драма, история. Мы выбрали лучшее.

Есть фильм про артистов филармонии, которые вчера были на сцене, но пришлось отложить инструменты и пойти воевать. История француза, который мог вернуться на родину, но принял решение остаться на Донбассе и пойти защищать его. На разгромленных улицах он поет песни Эдит Пиаф — сюрреализм до мурашек. Поразила работа «Донецкая вратарница» Натальи Батраевой. Она сняла про Иверский женский монастырь, который находится напротив Донецкого аэропорта. Монахини вынуждены каждый день делать выбор: оставить обитель или рискнуть и остаться. И так с 2014 года! Фильм снимался несколько лет.

— Все картины объединяет общая героическая тематика. Какой он русский герой образца 2022-2023 годов?

— Приходите на фестиваль и сделаете вывод. Я отвечу личной историей. Моего брата не брал военкомат — не служил, 45 лет. Он нашел отряд казаков, которые принимали добровольцев. Брат оставил семью, мирную жизнь, потому что по-другому не может. Сейчас нужно защищать Родину. А мы, как семья, должны были принять его выбор. И каждый, кто сейчас находится там, — герой. От военного и врача до волонтера и военкора. Разумеется, и мирные жители, которые все эти годы жили под бомбежками — тоже герои.

Название фестиваля — «Время героев», тут слово «время» тоже важно. Время, которое показывает, кто на что способен, обнажает истинную сущность людей.

— Работы фестиваля сняты по горячим следам. Нормально ли это с профессиональной точки зрения? Есть исторические фильмы про Пелопонесскую или Первую мировую войну. Режиссер и историки могут с позиции аналитиков проанализировать те события. С СВО, которая происходит здесь и сейчас, кажется, сложнее.

— Мы — летописцы, фиксируем реальность. Все наши фильмы безоценочные, они про то, что происходит. Даем минимум закадрового текста, больше лайф-съемок («живых» — Ред.). Фильмы — про людей и общечеловеческие ценности. Они не изменятся со временем. Мы же никогда не отменим добро. А на войне оно проявляется как нигде больше.

ЗЕРКАЛО РЕАЛЬНОСТИ

— Кроме непосредственной кинопрограммы фестиваля, что-то еще будет?

— На фестивале пройдут несколько премьерных показов, встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы с документалистами.

А еще будет питчинг для начинающих документалистов. Победителю поможем снять документальный фильм по его сценарию и распространить контент.

— Есть ли шанс, что фестиваль получит продолжение?

— Да, хотим сделать его ежегодным и каждый раз заявлять какую-то единую тему. Сейчас — время героев, а дальше посмотрим.

— Документалки потеснят художественное кино и развлекательный формат? Может быть, нам сейчас нужно больше доккино, чтобы говорить о важном?

— У человека все равно есть потребность отдыхать и переключать сознание на что-то легкое. А документального кино и так становится больше, это естественный процесс. Сегодня не нужно профессиональное оборудование для съемок. Бери смартфон, снимай и монтируй — ты документалист.

Интерес растет не только к просмотру такого кино, но и к его созданию. Мы видим это по количеству слушателей нашей школы документального кино aRTel.doc. С помощью доккино — как во время просмотра, так и съемок — человек исследует человека и окружающую реальность. В этом есть большая потребность.

Кино — это зеркало, отражение жизни. Мы, зрители, кажется, и так видим жизнь вокруг. Но не всегда понимаем, что происходит. Когда тебе ту же жизнь показывает еще и режиссер, это помогает в осмыслении. Так что документальное кино останется в тренде. Оно будет влиять на сознание, на него продолжит расти запрос. Чтобы про СВО снять качественное художественное кино — должно пройти время. А документальное кино — оно уже есть и будет дальше.

КОНКРЕТНО

Полная программа фестиваля и регистрация на мероприятие на сайте arteldocfest.com.

КСТАТИ

Как снять популярный докфильм — советы Екатерины Яковлевой

1. Снимайте фильм по законам художественного кино, драмы. Все, как описывал Аристотель в своей «Поэтике». Историю нужно рассказать так, чтобы она не развалилась по ходу сюжета. А человечество испокон веков любит смотреть и слушать истории.

2. Драматургия — это трансформация. Она должна присутствовать во всем. В разных обстоятельствах люди показывают себя, меняются. Например, главный герой (обязательно харизматичный) был мирным человеком, началась война — теперь он защищает свою землю с оружием в руках.

3. Ищите актуальную тему. Жизнь сама предлагает истории. Надо их только увидеть.

Кстати, в рамках фестиваля пройдет питчинг среди документалистов. Для участия до 5 февраля включительно организаторы ждут заявку на официальном сайте фестиваля .

Главный критерий отбора финалистов – интересная и актуальная история на любую тему, в которой главный герой – Человек.