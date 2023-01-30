Пару слов в защиту Волочковой

Анастасия Волочкова
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Нет, я серьёзно, чо такого? Ну лоханулась Волочкова.
К чему опять хула и мат?..
Здесь не колхоз вам и не зона. Зачем плевать в экран смартфона?
Вы лучше сядьте на шпагат.
Ау, Рязань! Тамбов и Тула!.. Поставьте в комнате два стула
и, взгромоздившись, у окна
с энтузиазмом и охоткой, с улыбкой ангельской и кроткой
раздвиньте ноги как она.
Ну что застыли в позе рака? Не получается, однако?
В глазах маячит бюллетень?
Болят колени и запястья? И ломит спину? Да? А Настя
в такой позиции весь день!
Пока вы тут грызётесь в чате, она на пляже на шпагате
сидит уже четвёртый час.
Айфон забыла. Сел андроид. И очень сильно шея ноет.
И сдулся надувной матрас...
К тому же... Тут такое дело... Неровно попа загорела.
Опять начнёт шуметь молва.
Нельзя прогнозам больше верить. Сказали, будет 29.
А, оказалось, 32.
- Одни какие-то курьёзы, - сказала Настя и сквозь слёзы
вгляделась в голубую высь.
Опять песок на покрывале. И что-то плавает в бокале.
Не жизнь, а ужас - хоть давись.
О, азиатская водица! О, перст судьбы, как говорится!
О, тлен, как говорил Басё.
Пока в Сети народ плюётся, она за нас сидит на солнце
и терпит, терпит это всё.