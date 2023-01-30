Пару слов в защиту Волочковой

Анастасия Волочкова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нет, я серьёзно, чо такого? Ну лоханулась Волочкова.

К чему опять хула и мат?..

Здесь не колхоз вам и не зона. Зачем плевать в экран смартфона?

Вы лучше сядьте на шпагат.

Ау, Рязань! Тамбов и Тула!.. Поставьте в комнате два стула

и, взгромоздившись, у окна

с энтузиазмом и охоткой, с улыбкой ангельской и кроткой

раздвиньте ноги как она.

Ну что застыли в позе рака? Не получается, однако?

В глазах маячит бюллетень?

Болят колени и запястья? И ломит спину? Да? А Настя

в такой позиции весь день!

Пока вы тут грызётесь в чате, она на пляже на шпагате

сидит уже четвёртый час.

Айфон забыла. Сел андроид. И очень сильно шея ноет.

И сдулся надувной матрас...

К тому же... Тут такое дело... Неровно попа загорела.

Опять начнёт шуметь молва.

Нельзя прогнозам больше верить. Сказали, будет 29.

А, оказалось, 32.

- Одни какие-то курьёзы, - сказала Настя и сквозь слёзы

вгляделась в голубую высь.

Опять песок на покрывале. И что-то плавает в бокале.

Не жизнь, а ужас - хоть давись.

О, азиатская водица! О, перст судьбы, как говорится!

О, тлен, как говорил Басё.

Пока в Сети народ плюётся, она за нас сидит на солнце

и терпит, терпит это всё.