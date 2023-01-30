Минобороны России предъявило доказательства причастности Пентагона к созданию пандемии COVID-19

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны России в очередной раз указало на признаки реализации Пентагоном «программ двойного назначения» вне национальной территории на средства американского госбюджета. Данные шокируют. Исходя из представленной ниже информации можно сделать вывод, что гибель и болезни людей по всему миру случись по вине Пентагона.

УСИЛИТЬ ПРИРОДНЫЙ ВИРУС В ДЕСЯТЬ РАЗ

«Ранее мы информировали о проводимых в Бостонском университете работах по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19, которые реализуются на средства американского госбюджета, а также о возможной причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению нового коронавируса», - заявил на прошедшем брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Представитель Минобороны отметил, что «ключевая роль в реализации данных проектов принадлежит посреднической организации «Эко-Хелс Альянс», что с 2015 года изучали разнообразия популяции летучих мышей (изучили 2,5 тысячи особей), вели поиск новых штаммов коронавирусов, механизмов их передачи от животных человеку.

Кириллов привел выдержку из одного американского проекта «Эко-Хелс Альянс» по исследованию зоонозных вирусов в Юго-Восточной Азии: «…если в результате любых экспериментов будет получен вирус с усиленными более чем в 10 раз свойствами передачи или патогенности в сравнении со штаммом природного происхождения, то специалисты должны немедленно прекратить работы и проинформировать Национальный институт аллергологии и инфекционных заболеваний США и соответствующий совет по биобезопасности...»

ФАРМКОМПАНИИ БЫЛИ ГОТОВЫ К «КОРОНЕ»

Кириллов напомнил, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае, Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201».

В ходе учений англосаксы отрабатывали действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен «от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – организм свиньи».

«Также вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях», - подчеркнул Кириллов.

Он также обратил внимание журналистов, что развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Американцы не случайно проводят опасные эксперименты за пределами национальной территории. Так им проще объяснять утечки, которые могут быть вполне намеренными. Ведь найти человека, который согласиться пойти на испытания биологическими вирусами крайне трудно.

«Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года. Обратите внимание, что в качестве целевых групп выступают не только «пациенты с высокой степенью риска заражения» – осужденные или наркоманы, но и представители вооруженных сил Украины», - отмечает Кириллов.

Он рассказал, что в ходе специальной военной операции на освобожденной территории Луганской Народной Республики в населенном пункте Рубежное наши военнослужащие обследовали медицинский центр «Фармбиотест». Выяснилось, что на его базе проводились клинические испытания препаратов, обладающих серьезными побочными эффектами: это лекарства от лейкемии, психических расстройств, неврологических болезней, эпилепсии и других опасных заболеваний.

ИСПЫТЫВАЛИ НА НАРКОМАНАХ ИЗ ВСУ

Масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих компании «Фармбиотест», нашли уже в этом году в Личисанске.

«Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены установленным порядком, как это предписывают правила. Это говорит о том, что ликвидация данных улик проводилась в крайней спешке», - отмечает Кириллов.

Действительно, прошлой весной американские биолаборатории на Украине получили распоряжение: уничтожить образцы и результаты всех исследований. В военно ведомстве отмечают, что в роли испытуемых американцы использовали психически больных граждан и военнослужащих ВСУ, которые употребляли наркотики.

«Получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов – метадона, амфитаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач. Напомню, что в соответствии с украинским законодательством, оборот и транспортировка указанных препаратов карается лишением свободы на срок от 8 лет до 12 лет», - говорится в материалах следствия.

То есть украинских солдат сначала подсаживали на наркотики, а потом под угрозой тюрьмы отправляли на биологические исследования. В биолабораториях заражали вирусами, а потом смотрели как организм борется, вырабатывает антитела.

В крови многих украинских солдат российские медики нашли высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, а главное - антитела к возбудителям редких вирусов и инфекционных заболеваний.

В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО ВИРУСА -УБИЙЦЫ

В Минобороны отмечают, что в период специальной военной операции собрано более 20 тысяч документов и справочно-аналитических материалов, что подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру наших границ.

Это не останавливает Пентагон в поисках идеального вируса- убийцы.

«Он просто переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом, Польшей, прибалтийских государств», - отмечает Кириллов.

Под давлением мирового сообщества Вашингтон меняет подходы к организации военно-биологической деятельности, перекладывая функции заказчика на сугубо гражданские ведомства – министерство здравоохранения, министерство энергетики, агентство по международному развитию. Это позволит администрации США избежать критики на международных площадках и вывести из-под удара министерство обороны и ДИТРА.

Параллельно с этим Пентагон зачищает свидетелей: в 2022 году США, Канадой и государствами Евросоюза были инициированы программы по трудоустройству и передислокации в страны Запада украинских специалистов, ранее принимавших участие в военно-биологической деятельности.

«В первую очередь это связано с опасениями, что российские правоохранительные органы могут получить от них дополнительные свидетельские подтверждения незаконной деятельности в нарушение международных обязательств», - отмечает представитель Минобороны.

ОСТРАЯ РЕАКЦИЯ В МИРЕ

В Минобороны России отмечают, что обнародование Россией содержания военно-биологических программ Пентагона на Украине получило широкий общественный резонанс. Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых США биолабораторий, прошли в государствах постсоветского пространства. Общественными организациями Евразийского экономического союза была принята резолюция против биолабораторий, финансируемых Пентагоном.

«Целый ряд расследований инициирован и в самих Соединенных Штатах. В поле зрения американских правоохранительных органов попали темы, связанные с подкупом сотрудников социальных сетей и средств массовой информации при освещении в СМИ причин возникновения новой коронавирусной инфекции, а также махинации и манипулирование общественным мнением в отношении американских вакцин против COVID-19, проводимые по заказу биотехнологических и фармкорпораций», - отмечает Кириллов.

Представитель Минобороны указывает на тенденции: обеспокоенность мирового сообщества, связанная с деятельностью финансируемых Пентагоном биолабораторий, последовательно возрастает.

КСТАТИ

Министерство обороны России выявило очередных участников военно-биологических программ. Среди них - представители демократической партии США, сотрудники американского военного ведомства и подрядных организаций Пентагона.

Вот их имена:

Карен Сейлорс - исполнительный директор «Лабиринт Глобал Хелс» и бывший директор программ «Метабиоты» в Центральной Африке. С 2016 года Сейлорс работала на Украине в качестве ведущего консультанта проекта Ю-Пи-10 по изучению путей распространения африканской чумы свиней.

Колин Джонсон – сотрудник Университета штата Теннесси, директор института исследований систем «хозяин-патоген». Являлась куратором проекта Ю-Пи-8 по исследованию ареалов возбудителя конго-крымской лихорадки и хантавирусов на Украине. Джонсон руководила процессом отбора биологических проб у украинских военнослужащих, обеспечивала взаимодействие американских заказчиков с центром общественного здравоохранения Минздрава Украины.

Льюис фон Таер – президент и исполнительный директор компании «Баттель» – крупного подрядчика Пентагона и министерства энергетики США. С 2003 года компания курировала реализацию на территории Украины исследовательских проектов, связанных с зоонозными инфекциями.

Полученные материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия мер по привлечению виновных к ответственности.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Стратегия «военно-биологической экспансии» не является принципиально новой и была заложена Соединенными Штатами еще в период корейского конфликта. Начиная с пятидесятых годов прошлого века при главенствующей роли ВМФ США, создавались военно-биологические лаборатории на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Их основной целью являлся сбор возбудителей особо опасных инфекций и выявление уровня заболеваемости местного населения.

В районах размещения этих лабораторий, также как и сегодня, наблюдалось ухудшение эпидемической обстановки по особо опасным инфекциям, фиксировались новые, нехарактерные для данных регионов заболевания. Одним из примеров является вспышка лихорадки долины Рифт в 1977 году в Каире, где была дислоцирована военно-биологическая лаборатория ВМС США № 3.

Ранее данное заболевание встречалась лишь южнее Сахары, а затем внезапно появилось в Египте, где одновременно заболели 18 тысяч человек. Последующий анализ проб от населения показал, что общее количество переболевших составило около 2 млн. человек.

Целый ряд доказательств свидетельствует об искусственном характере данной вспышки и о причастности к этому американской лаборатории. Во-первых, за несколько месяцев до начала эпидемии ее сотрудники были вакцинированы против лихорадки долины Рифт, хотя в данном регионе вспышки этой инфекции никогда не фиксировались, а в эндемичных регионах Африки она протекала как легкое гриппоподобное заболевание, не вызывавшее гибели людей.

Во-вторых, во время эпидемии в Египте возбудитель внезапно приобрел высокую патогенность для человека. Заболевание протекало с кровотечениями, тяжелыми поражениями глаз и нервной системы. Вирус стал высоко патогенным, практически сравнявшись в этом отношении с вирусами натуральной оспы, лихорадок Марбург и Ласса. Такое внезапное изменение патогенности вируса крайне сложно объяснить его естественной эволюцией.