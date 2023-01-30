Военное ведомство рассказало о биологических экспериментах американских ученых на украинских военнослужащих, которые страдали наркоманией Фото: REUTERS

Министерство обороны России провело брифинг, где очередной раз указало на признаки реализации Пентагоном «программ двойного назначения» вне национальной территории на средства американского госбюджета. В частности, на территории украинского Личичанска. Уже в этом году там были найдены могильники с образцами крови украинских военнослужащих и документами, что были закопаны в спешке.

Американцы не случайно проводят все опасные эксперименты за пределами национальной территории. Так им проще объяснять утечки, которые могут быть частыми и даже вполне намеренными. Ведь найти человека, который согласиться пойти на испытания биологическими вирусами довольно трудно. Но на Украине они нашли выход.

«Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года на наркоманах и военных», - заявил на прошедшем брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он рассказал, что в Рубежном наши военнослужащие обследовали медицинский центр «Фармбиотест», где западные фармкомпании проводили свои исследования на украинских военнослужащих. Они заявляли, что ищут на Украине лекарства от лейкемии, психических расстройств, неврологических болезней, эпилепсии. А что искали на самом деле - никому не известно.

«Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны (в Лисичанске), а не кремированы и уничтожены установленным порядком, как это предписывают правила. Это говорит о том, что ликвидация данных улик проводилась в крайней спешке», - отмечает Кириллов.

И это не случайно. Ведь в роли испытуемых американцы использовали не столько психически больных граждан, как военнослужащих ВСУ, что имели наркотическую зависимость.

«Получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов – метадона, амфитаминов (на Украине американцы ранее открыли завод по производству синтетических наркотиков - прим. Ред.) . Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач. Напомню, что в соответствии с украинским законодательством, оборот и транспортировка указанных препаратов карается лишением свободы на срок от 8 лет до 12 лет», - говорится в экспертизах следствия.

Сначала украинских солдат подсаживали на наркотики, а потом под угрозой тюрьмы отправляли на биологические исследования. В биолабораториях заражали вирусами, а потом смотрели как их организм борется и вырабатывает антитела. Сейчас украинских военнопленных изучают наши микробиологи.

В их крови российские медики нашли высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, а главное - антитела к возбудителям редких вирусов и инфекционных заболеваний.

Выживших в ходе экспериментов украинских солдат делали объектами все новых и новых исследований Пентагона, что продолжает искать идеальный вирус - убийцу.