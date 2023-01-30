Умерла Ольга Когут: актрисе из "Возвращения Мухтара" было 53 года

Актриса Ольга Когут.

Актриса Ольга Когут умерла в 53 года года в Киеве. О причинах смерти артистки пока ничего не сообщается. Она известна благодаря фильмам "Доярка из Хацапетовки", "Возращение Мухтара", "Леди Бомж" и многим другим.

Смерть Ольги Когут стала настоящим потрясением для ее коллег. У актрисы остались дочь и старенькая мама. Причина смерти знаменитости не на называется.

Артистка долги годы служила в Национальном академическом театре. "Мы сами пока не верим в эту страшную новость. Скончалась одна из главных актрис нашего театра - Ольга Когут... Ушла в очень молодом возрасте... Искренние соболезнования дочери и маме Ольги. Держитесь там", - сказано в некрологе, размещенном на сайте театра.

Отметим, Когут дебютировала в кино в начале 90-х после окончания Донецкого училища культуры. В 1995-м поступила в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

На счету актрисы - съемки в картинах: "День рождения Буржуя", "Я тебя никому не отдам", "Не торопи любовь!", "Леди Бомж", "Женский доктор", "След оборотня", "Возвращение Мухтара" и многих других.