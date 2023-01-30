Черный Папа: Интриги и страсти Ватикана раскрыты в скандальных мемуарах влиятельного архиепископа Святого Престола

Между сторонниками прежнего и нынешнего папы римского назрело серьезное противостояние Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мемуары принца Гарри стали не единственной книгой января 2023 года, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Не меньше, а, может быть, и больше шума в посвященных кругах наделали воспоминания влиятельного ватиканского священника Георга Генсвайна, озаглавленные им «Ничего, кроме правды». Пожалуй, впервые внутренняя кухня интриг вокруг Святого Престола последнего десятилетия была описана с такой откровенностью одним из участников событий.

В книге архиепископ Курии рассказывает о своей жизни и службе в Ватикане как при Бенедикте XVI, так и в течение десяти лет после его отставки в 2013 году. В ряде местных СМИ заблаговременно называли этот труд «попыткой свести счеты с критиками покойного Папы и лично с Папой Франциском». При этом сам Франциск прокомментировал устроенный Георгом «срыв покровов», в том числе в ходе личной аудиенции, призвав автора постараться все же следовать принципу «Церковь любит тишину».

На протяжении многих лет Генсвайн был не только правой рукой Бенедикта, но самостоятельной медийной фигурой. За его гармоничные и строгие черты лица пресса прозвала его «Великолепный Георг», а журнал Vanity Fair и вовсе припечатал: «Джордж Клуни из собора Святого Петра».

Надо сказать, что часть опасений «хозяев Ватикана» по поводу мемуаров Генсвайна оказались отнюдь не беспочвенными. 336 страниц отсылок и «флэшбэков», которые нарушают хронологическую линию событий, проливают свет на закулисья понтификата Бенедикта XVI, порой напоминая читателю о не самых светлых периодах современной истории Католической Церкви. Вот главные из прозвучавших откровений.

1. Генсвайн подтверждает, что между папами Бенедиктом и Франциском существовали принципиальные расхождения в отношении к догматам веры. Так, Бенедикт резко отрицательно относился к планам Франциска допустить в служении женатых священников. Была затронута и «модная» нынче проблема гендеров. Так, архиепископ напоминает, что Бенедикт однозначно говорил, что «самоопределение человеком пола…есть отрицание Творца и манипуляция бытием». Отношение же Франциска к этому вопросу более либеральное. Недавно, например, он в публичном выступлении подчеркнул: «гомосексуализм - грех, но не преступление».

Вместе с тем Генсвайн отметил уважительное и заботливое отношение двух пап друг к другу. Правда, автору не понравилась фраза Франциска о том, иметь в Ватикане папу на покое - это все равно, что жить рядом с мудрым дедушкой. «Учитывая, что между Бенедиктом и Франциском только девять лет разницы, второму было бы уместнее назвать первого старшим братом», - комментирует Генсвайн.

2. Говорится в книге и о противодействии Ратцингера излишнему возвышению ордена Иезуитов, к которому имеет непосредственное отношение нынешний Папа Франциск. Мимоходом описывается и война против влияния масонства на Церковь, которую Бенедикт вел еще в годы своего пребывания на посту префекта бывшей Священной канцелярии и продолжал в течение восьми лет своего понтификата.

3. Упоминает Георг и о причинах того, почему умершего Понтифика иногда называли «Черным Папой». Архиепископ вспоминает, что в момент избрания, когда пришло время одеваться после белого дыма, никто не снял черный джемпер, который Папа носил под своим понтификальным облачением. И вот — образ нового Понтифика с черными рукавами обошел весь мир.

4. Напоминает Генсвайн и о самом темном годе правления Бенедикта XVI – 2012, когда из его кабинета были украдены частные документы, затем переданные прессе. По словам Георга, это событие, получившее название «Ватиликс», чуть было не стоило отставки многим светским и религиозным влиятельным лицам. Виновным тогда оказался камердинер Бенедикта Паоло Габриэле. «Великолепный Георг» был его непосредственным начальником. В книге он рассказывает, как собрал всех служащих Ватикана в своем кабинете и каждому задал прямой вопрос: «Это ты передал документы журналистам?». Габриэле дважды дал на него отрицательный ответ.

5. Неприятие к Франциску проскальзывает у Генсвайна даже в такой детали. Хорошо известно, что нынешний папа не стал жить в роскошной резиденции Апостольского дворца, а выбрал для себя более скромную виллу Санта-Мария. Однако священник отказывает главе Ватикана в добродетели аскетичности, замечая, что обе резиденции примерно одинаковы по размеру, и к тому же казна Святого Престола продолжает полностью оплачивать содержание Апостольского дворца.

6. Решение об уходе в отставку, как написано в «Ничего, кроме правды», Бенедикт принял после поездки в Бразилию в 2013 году. «Во время коленопреклоненной молитвы Бенедикт тогда держал голову руками и едва не падал на пол, что ему было совершенно несвойственно», - пишет Генсвайн. В другом фрагменте своих воспоминаний он добавляет: «Никто не ожидал, что он проживет еще 10 лет (папа на покое умер 31 декабря 2022 года - прим.ред.), но спокойствие монастыря пошло ему на пользу». Ухаживавший до последних дней за Бенедиктом автор сообщает, что тот вел размеренную жизнь, любил, когда ему читали вслух, и пил лимонад с «капелькой пива».

ЧТО В ИТОГЕ

В самом выходе этой книги и тем более ее содержании многие комментаторы на Западе усмотрели атаку влиятельного консервативного крыла Католической церкви на папу Франциска и его попытки либеральных реформ. В октябре 2023 года в Ватикане пройдет важная синодальная ассамблея и ходят слухи, что на ней с подачи папы могут быть приняты важные религиозные новшества (например, в том, что касается женитьбы священников, положения женщин в Ватикане, отношения к сексуальным меньшинствам и тд.). Авторитет недавно почившего папы Бенедикта XVI, категорического противника подобных нововведений, должен сплотить всю ватиканскую оппозицию.