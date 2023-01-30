Ирина Пегова похудела на секретной диете и напугала поклонников

Ирина Пегова на кинопремьере, ноябрь 2022 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Пегова постоянно делится в своем микроблоге новыми фотографиями. Вот она вышагивает по Охотному ряду в центре Москвы. Худая, стройная, почти неузнаваемая….

Актриса заметно постройнела за лето и продолжает в том же духе.

За свою жизнь Пегова перепробовала множество диет, включая лечебное голодание. Правда надолго не хватает терпения. «Правильно питаться я могу два-три месяца, а потом бросаю», - рассказывала она в интервью. Тем не менее определенный стиль питания есть. Она почти никогда не завтракает. Утром выпивает два-три стакана воды. Фрукты - в первой половине дня. В них много сахара. В обед обычно ест салаты, а на ужин - мясо или рыба на гриле. Старается по возможности заниматься спортом, предпочитает бег.

Считает, что в процессе худения важную роль играет вода - она заглушает чувство голода.

Иногда Пегова рекомендует своим подписчикам разные диеты, которые попробовала. Но сама же признается, что диеты дают нулевой результат.

И вдруг актриса стройнеет на глазах. «Какая сила воли!», - восхищаются её подписчики. Но большинство все же удивляется: «Вы так сильно похудели! Зачем? Где пышногрудая красавица? Я расстроена», - такие комментарии оставляют даже женщины. «Нет больше той очаровательной Ирины Пеговой с приятными формами. Теперь однотипна, как все…». «Сразу потеряла свой шарм. Вот прошла бы и не поняла, что навстречу Пегова идет. Одна из многих стала…». «Это вообще Ирина Пегова?»

Фолловеры попросили Ирину поделиться секретом. Но актриса пока молчит.