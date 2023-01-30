У бывшей жены юмориста Геннадия Ветрова случилось несчастье: "Оторвала себе грудь"

Карина Зверева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда "Аншлага" Карина Зверева может похвастаться подтянутой фигурой и пышными формами. Красавица не скрывала, что ее роскошная грудь - дел рук пластических хирургов. Однако недавно случилось страшное. Бюст женщины лопнул.

У звезды "Аншлага" Карины Зверевой случилась беда. Она слишком усиленно тренировалась. Артистка записалась на аштанга-йогу, которая отличается серьезными нагрузками. Во время выполнения одной из асан Зверева переусердствовала и оторвала силиконовую грудь.

Зверева увеличила бюст до рождения сына Эрнеста. Мальчик появился на свет в 2017 году. Все пять лет блондинка не испытывала проблем с грудью.

После того, как она пришла домой по окончании тренировки, почувствовала неладное. Из-за нагрузок у нее оторвался имплант. Но женщина не сразу поняла причину.

"Я настолько практиковалась, что оторвала себе грудь. Сначала не поняла, что оторвала грудь. Не почувствовала. Вечером температура поднялась... На следующий день одна грудь увеличилась. Я пошла на УЗИ, было много жидкости", - едва сдерживая слезы поведала знаменитость.

Сначала она думала удалить импланты. Но не стала. "Имплант прирос обратно", - поделилась она в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Напомним, первым супругом Зверевой был юморист Геннадий Ветров, с которым она познакомилась на одном из концертов. Они вместе выступали. Влюбленные поженились, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. Их отношения продлились 14 лет.

Карина, к слову, прославилась не только как участница юмористического шоу, но и как актриса. Зрители могут помнить ее по ленте с Александром Реввой "Прабабушка легкого поведения. Начало".