Вскрылась правда об украинском гражданстве самой популярной российской певицы

Анна Asti лишилась бизнеса в России из-за украинского паспорта Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анна Asti, она же Анна Дзюба за прошлый год из отверженной солистки поп-группы выросла до звезды №1. Так, по статистике одного из крупнейших стриминговых сервисов Яндекс Музыка, она стала самым популярным артистом в 2022 году, собрав больше всего лайков и прослушиваний. Asti выпустила первый сольный альбом, записала дуэт с Киркоровым, собрала ворох наград музыкальных премий, а теперь еще и планирует открыть собственный гастробар в Питере. Как говорят в таких случаях: "Пристегнитесь, мы взлетаем!" - карьера выстрелила и ушла в отрыв.

Однако, на днях певица столкнулась с проблемами. Как выяснил сайт KP.RU, Налоговая служба ликвидировала ИП Анна Дзюба, то есть закрыла предпринимательскую деятельность артистки в России. Именно через ИП большинство звезд шоу-бизнеса получают и легализуют свои доходы от гастролей, корпоративов, рекламы и интеграций в соцсетях. Но почему Asti больше не может этого делать?

Оказалось, причина серьезная: по данным ФНС, Дзюба "прекратила деятельность в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации". И по информации все той же налоговой службы, самая популярная певица России является обладательницей гражданства Украины.

Так, получается, Asti до сих пор не получила российский паспорт и живет по виду на жительство? А можно ли находиться в России, если ВНЖ закончился? Тем более, что сейчас, судя по соцсетям, Анна вместе с мужем-россиянином и Филиппом Киркоровым путешествует по США - пустят ли ее обратно в Москву? И как теперь работать, если ИП закрыли?

Все эти вопросы сайт KP.RU адресовал звездному адвокату Андрею Алешкину.

- Да, закрытие ИП по таким основаниям дает веский повод предполагать, что Анна Asti действительно не имеет российского гражданства, живет и работает в России по украинскому паспорту, - подтвердил адвокат. - Это, безусловно, не преступление и не нарушение закона. В Россию певица, скорее всего, вернётся без проблем, так как наличие супруга-россиянина обеспечивает ей беспрепятственный въезд. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если артистка совершит правонарушение, например, будет распространять фейки о Вооруженных силах РФ.

Адвокат Андрей Алешкин.

По словам эксперта, Анна Дзюба может продлить ВНЖ и даже открыть ИП заново, устранив все недочеты - то есть, получит основания и дальше жить и работать в России. Однако, сегодняшняя ситуация выглядит неоднозначно.

- Надо понимать, что ИП - это преференция в сфере уплаты налогов, для предпринимателей созданы очень лояльные условия, - продолжает Андрей Алешкин. - И когда человек не продлевает документы и отказывается от подобных преференций, такое бездействие со стороны выглядит как нежелание жить и работать в России. Возможно, перед поездкой за границу певица не стала продлевать документы, которые могли бы ее скомпрометировать на Западе. Это лакмусовая бумажка отношения к стране, где ты добился популярности и богатства. Поэтому, на мой взгляд, Анне Asti имеет смысл получить гражданство РФ, чтобы не было двусмысленной трактовки ее действий.

При этом, по мнению адвоката, есть небольшая вероятность, что артистка все-таки продлила свой ВНЖ в России или даже получила паспорт РФ. ИП могли принудительно закрыть в том случае, если певица вовремя не предоставила документы в Налоговую службу.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему Asti не торопится получать российский паспорт?

Анна Дзюба родилась и выросла в украинском городе Черкассы, однако последние 10 лет, как и многие звезды из Украины, строила карьеру в российском шоу-бизнесе. О своем украинском паспорте певица согласилась рассказать лишь однажды, когда в конце 2021 года давала интервью Ксении Собчак.

Так, Asti призналась, что на данный момент её всё устраивает. Она замужем за россиянином, не так давно получила разрешение на временное проживание, после чего намерена оформить вид на жительство. А вот с паспортом РФ решила пока повременить.

- У меня есть все разрешительные документы по браку. Но сейчас непонятно, что творится с границами. С российским паспортом я могу и не попасть на Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее, - призналась артистка.