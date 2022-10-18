Новая девушка Брэда Питта изменила ему с другим

Судя по всему, роман Брэда Питта и Эмили Ратаковски увял, даже толком не начавшись. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно западные таблоиды сообщили, что Брэд Питт встречается с супермоделью Эмили Ратаковски. 31-летняя брюнетка недавно развелась, и теперь готова к новым отношениям. А тут как раз на ее пути повстречался такой завидный холостяк – бывший муж Анджелины Джоли. СМИ немедленно раструбили о том, что у Эмили и Брэда назревает роман.

- Они проводят много времени вместе, - сообщил инсайдер. - Друзья не уверены, серьезно ли это.

Видимо, мимолетные отношения Эмили с Питтом все-таки были несерьезными. На днях папарацци застали красотку целующейся на улице с другим мужчиной. Снимки Ратаковски в объятиях таинственного незнакомца опубликовал портал Daily Mail.

Эмили и ее спутник возвращались со свидания поздно вечером в Нью-Йорке. Коротко стриженый брюнет обнял манекенщицу и поцеловал, причем совсем не по-дружески.

Ратаковски известна не только своими горячими фотосессиями, но ролями в голливудских фильмах (например, она снялась вместе с Беном Аффлеком в «Исчезнувшей»). Снимается Эмили и в клипах известных исполнителей. В 2012 году она засветилась в видео группы «Maroon 5» на песню «Love Somebody». А в 2016 году снялась в клипе Димы Билана «Неделимые».

Недавно Эмили рассталась с отцом своего сына Сильвестра - актером и режиссером Себастьяном Бир-Макклардом. Так что теперь она свободная девушка. По словам источника издания People, Брэд и Эмили присматривались друг к другу. Между ними промелькнула искра, но модель не была готова к серьезным отношениям. И, судя по последним снимкам, Питту с ней уже ничего не светит.

По словам одного из приятелей актера, Брэд мечтает найти женщину, с которой он проведет оставшиеся годы. Но шум вокруг его имени и бесконечные скандалы с экс-супругой не оставляют на это ни малейших шансов. Стоит рядом с ним появиться любой женщине – хотя бы коллеге по работе, папарацци тут же раздувают из этого сенсацию.

- Питт вроде бы хочет пойти на свидание, но потом его что-то словно останавливает. К тому же он не хочет огласки в СМИ и общественности, это его сильно раздражает. А еще Брэд настроен серьезно — он очень хочет найти человека, с которым мог бы провести всю оставшуюся жизнь,- ранее сообщил источник изданию US Magazine. – Проблема в том, что он ненавидит свидания и то, что он не может даже выйти за дружеским кофе, чтобы об этом не сплетничали.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались пять лет назад, однако до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми. За годы после развода и Питту, и Джоли не раз приписывали романтические отношения. Но, судя по всему, ни одна из интрижек не стала для актера чем-то серьезным.