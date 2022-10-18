Европу захлестнула волна протестов

В Риме протестующие против падения уровня жизни вышли на улицы с пустыми тележками. Фото: REUTERS

В европейских городах день за днем усиливается протестное движение: митинги и демонстрации проходят в столицах и небольших городах.

Набор требований у простых европейцев практически одинаков – снижение стоимости газа и электроэнергии и отмена антироссийских санкций, приведших к невиданному росту цен.

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В итальянской столице, Риме, вышедшие на улицу выражали недовольство политикой правительства в отношении России и Украины. Люди требовали выхода Италии из НАТО и Евросоюза, запрета на поставки оружия Киеву, отмены антироссийских санкций, а также повышения зарплаты и пособий. Протестующие везли перед собой пустые тележки из супермаркетов, на которых было написано: «Прошло лишь две недели, а у меня уже нет денег на еду». Люди также заявляли, что не будут оплачивать выросшие в несколько раз счета за свет и газ, потому что у них просто нет на это денег.

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Многотысячные акции протеста продолжаются во Франции. В Париже горожане вышли на улицы, протестуя против резкого роста стоимости жизни. Акцию координировали профсоюзы, требующие от правительства дополнительных мер по борьбе с огромной инфляцией. Также они критиковали действия президента Макрона, не справляющегося с энергетическим кризисом в стране. В столице Пятой республики в прошедшее воскресенье маршами прошли более 100 тыс. недовольных жизнью французов. Власти опасаются повторения хаоса, который охватывал Париж в 2018 и 2019 годах, когда французы боролись с увеличением налогов на топливо.

Шествие недовольных ростом цен в Париже. Фото: REUTERS

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В Праге протесты продолжаются с сентября. Первая и самая многочисленная акция собрала на центральной, Вацлавской площади более 70 тыс. чехов. Требования у участников – самые разные, но все они недовольны действиями правительства, разразившимся и в Чехии энергетическим кризисом, а также щедростью государственной казны в отношении Украины.

Акция чешских профсоюзов в Праге. Фото: REUTERS

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В сводках последних новостей немецких информагентств – сообщения из Лейпцига. Там тысячи граждан ФРГ вышли на митинг, требуя прекратить рост цен на энергоносители и продукты питания. Также протестующие предлагают федеральному правительству компенсировать людям разницу цен, которую и приходится оставлять в кассах продуктовых супермаркетов и на рынках.

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Испанские пенсионеры блокировали движение в столице страны, Мадриде. Пожилые люди требовали перерасчета пенсий в стороны их повышения, поскольку с ростом цен на базовые продукты и электроэнергию заработанных денег им перестало хватать даже на самое необходимое.