Петр Бирюков: осенью в столице москвичи высадили более 6,6 тыс. деревьев в рамках проекта «Наше дерево»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 6,6 тыс. деревьев высадили осенью в столице в рамках проекта «Наше дерево», сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

«За прошедшие годы этот проект стал одним из самых популярных в городе, благодаря его реализации каждая московская семья получила возможность сделать уникальный подарок своему ребенку - собственное именное дерево, - отметил Петр Бирюков. - Высадка началась в сентябре и завершилась в середине октября, за это время семьи, которые подали заявки на участие, высадили свыше 6,6 тыс. деревьев».

Заместитель Мэра рассказал, что саженцы появились на 18 природных территориях, больше всего - в природно-исторических парках «Тушинский», «Москворецкий», «Кузьминки-Люблино», заказнике «Долина реки Сетунь» и Крюковском лесопарке.

«В рамках проекта высаживаются 10-15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев, в том числе липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная, клен остролистный, груша плодовая, ива белая, ель обыкновенная, - пояснил Петр Бирюков. - Если дерево пострадает в течение трех лет с момента высадки, его заменят в ближайший рекомендованный период».

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках проекта «Наше дерево» семьи москвичей, в которых родились дети, могут высадить в честь этого события дерево. Подать заявку необходимо в течение трех лет с даты рождения на портале mos.ru, выбрав на интерактивной карте парк, участок и породу дерева.