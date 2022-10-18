Самые разыскиваемые клады мира: золото на $20 миллиардов и мистическая библиотека Ивана Грозного

В мире еще есть сферы, где вольно себя чувствует дух авантюризма. Фото: Shutterstock

Как скучно мы живем! Это верно подметил герой Юрия Яковлева из “Иронии судьбы”. Однако мире еще есть сферы, где вольно себя чувствует дух авантюризма. И если вы в душе искатель сокровищ и охотник за удачей, то не все еще потеряно.

До галеона “Сан-Хосе” c грузом золота на $20 миллиардов всего 700 метров

История вопроса: В Европе во всю шла война за испанское наследство и королю Испании Филиппу V очень нужны были деньги для армии. За золотом в испанские колонии в Америке отправили галеон “Сан-Хосе”. Груз собирали в течении двух лет. В итоге трюмы под завязку забили тоннами золотых монет, серебряных слитков, изумрудов и еще не переплавленными ювелирными украшениями инков. 8 июня 1708 года 45-метровый испанский галеон, вооруженный 64 пушками, в сопровождении 16 кораблей двинулся в обратный путь. Командующий английской эскадры через своих шпионов узнал о выходе испанцев в море и решил перехватить ценный груз. В 30 милях от Картахены (Колумбия) караван испанцев попал в засаду. После полуторачасовой перестрелки в пороховой погреб “Сан-Хосе” попало пушечное ядро и корабль взлетел на воздух. Из 600 моряков и военных спаслось 11 человек.

Поиски: История “золотого” галеона вошла в культурный код колумбийцев. Про “Сан-Хосе” дважды упоминал в своих произведениях Нобелевский лауреат по литературе Габриэль Гарсиа Маркес. В 1980 году правительство Колумбии заключило с компанией Sea Search Armada контракт на исследование континентального шельфа Колумбии в поисках затонувших кораблей. После года поисков останки галеона “Сан-Хосе” были найдены на глубине около 700 метров. Подводные роботы засняли обломки кораблекрушения и даже рассыпанные золотые монеты.

Пушки галеона "Сан Хосе" на дне океана. Фото: YouTube

Сколько стоит: 17-20 миллиардов долларов.

Статус: Сокровища до сих пор не подняты. Ведется разведка. Уже много лет Колумбия, Испания и компания Sea Search Armada решают в суде, как будут делить сокровища. Колумбия намерена забрать себе все, поскольку “Сан-Хосе” перевозил золото украденное у индейцев. Испания настаивает на том, что корабль является ее собственностью, поскольку “Сан-Хосе” был флагманом испанского флота. Компания-кладоискатель, в свою очередь, обвиняет колумбийцев в нарушении условий контракта. На старте поисков власти пообещали 65% стоимости поднятых сокровищ, а теперь готовы отдать не более 5 процентов.

У самого удачливого кладоискателя море забрало сына в обмен на сокровища

Охотники за сокровищами еще не добрались до золота “Сан-Хосе”. Поэтому в Книге рекордов Гиннеса в качестве самого крупного в истории морского клада, поднятого со дна, красуется другой затонувший испанский галеон. Он называется “Нуэстра Сеньора де Аточа”, корабль потерпел крушение во время шторма в 1622 году. На его борту находилось около 40 тонн золота и серебра и 32 килограмма изумрудов.

Человека, который смог найти и достать сокровища на сумму 450 миллионов долларов, звали Мел Фишер. Изначально у него была не самая романтическая профессия. Фишер разводил птицу у себя на ферме. Но в какой-то момент понял, что не может жить без романтики и приключений, бросил куриный бизнес, переехал в Калифорнию и открыл магазин для дайверов.

“Аточу” Фишер искал 16 с половиной лет. Корабль затонул на небольшой глубине - 15-17 метров, но место кораблекрушения быстро занесло песком. Фишер придумал хитроумный метод поиска. Сначала дно прочесывали водолазы с высокочувствительным металлоискателем. Затем туда, где фиксировался четкий сигнал, подгоняли поисковые суда. К корме подводили приспособление, которое сам Фишер называл “почтовым ящиком”. Это были огромные полые трубы в форме перевернутой латинской буквы L. Механик врубал двигатель и струя воды от винтов моментально размывала на дне огромные ямы. После этого водолазы вновь спускались вниз и смотрели не блестят ли в размытом грунте золото и драгоценности.

В 1975 году старший сын Фишера Дирк нашел таким образом пять пушек с “Аточи”, значит сам корабль должен был быть где-то поблизости. Но видимо, морской бог не хотел отдавать сокровища. Спустя неделю после знаковой находки сын Мела Фишера, его невестка и один из водолазов утонули. Старый буксир давал течь, ночью одна из помп, которые выкачивали воду из трюма, сломалась. Судно стало набирать воду в отсеке, накренилось на один борт, а потом и перевернулось.

До сокровищ команда Фишера добралась только спустя 10 лет - 20 июля 1985 года. На поверхность подняли около 200 золотых и более тысячи серебряных слитков (каждый весом от 15 до 37 килограмм), более ста тысяч золотых и серебряных монет, ювелирные украшения… Власти претендовали только на 20 процентов стоимости клада, поэтому Фишер, члены его семьи и инвесторы, финансировавшие поиски, в одночасье стали миллионерами.

Годы поисков окупились сполна. Мел Фишер и сокровища затонувшей "Аточи", 1985 г. Фото: EAST NEWS

Библиотеку Ивана Грозного растащили?

В России наблюдается некий дефицит испанских галеонов, набитых золотом. Мы скорее сухопутная держава. Однако, свои клады у нас тоже имеются. Одно из фирменных российских сокровищ это Библиотека Ивана Грозного - все-таки мы самая читающая страна в мире. По крайней мере, были такой когда-то.

Эта Библиотека была частью приданого византийской царевны Софьи Палеолог, она вышла замуж за московского царя Ивана III и приходилась бабушкой Ивану Грозному. Считается, что в Москву прибыло около 800 редчайших томов: среди них упоминаются исторические труды Тацита, Полибия, Тита Ливия. “Жизнь двенадцати цезарей” Светония, “Комедии” Аристофана, “Песни” Пиндара…

Хватились библиотеки в 1724 году - спустя 170 лет после смерти Ивана Грозного. И до сих пор ищут, то в московском Кремле, то в Александрове - столице России времен опричнины. В новейшее время поиски финансировали Герман Стерлигов и Юрий Лужков, но все без результата. Сегодня ученые склоняются к мысли о том, что Библиотека Ивана Грозного это миф. Во-первых, такого количества византийских и латинских книг Софья Палеолог просто не могла с собой привести. Когда девочке было 5 лет ее семья вынуждена была бежать от турок в Рим. Вряд ли Палеологи сумели вывести большую библиотеку. Вскоре родители Софии умерли и дети-сироты жили очень скромно на деньги, которые выделял на их содержание папа римский Сикст IV. Если бы библиотека, стоившая баснословных денег, все-таки сохранилась, опекуны детей наверняка бы ее продали.

Но, самое главное, перечень книг реальной библиотеки Ивана Грозного совершенно не совпадал с мифическим списком упомянутых византийских и римских книг. Дело в том, что Иван Васильевич был действительно начитанным человеком и на память мог цитировать большие куски текстов. Таким образом, изучив письма, записки и другие тексты, которые Иван IV диктовал дьякам, ученые составили список книг, которые были под рукой у государя. Судьбу этих книг удалось проследить. Часть из них была передана монастырям в качестве кладов. А некоторые травники-лечебники принадлежавшие Ивану Грозному (в конце жизни царь тяжело болел) дожили до наших дней. Их путь подсказывает, что книги из реальной библиотеки Ивана Грозного просто растащили. Скорее всего, это произошло при Петре I, который перенес столицу в Санкт-Петербург и Кремль пришел в запустение.

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Где можно искать клады в России?

Нравы Дикого Запада, когда вооружившись металлоискателем можно снести с лица земли исторический памятник, в России не прижились. Приборный поиск в нашей стране объявлен вне закона, “черным копателям» грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 7 миллионов рублей. Однако, по большому счету законопослушным россиянам ничто не мешает реализовать свою тягу к приключениям. Легально искать клады можно в составе археологических экспедиций. Накануне каждого сезона раскопок они приглашают волонтеров присоединиться к ним и поработать на благо Отечества и его истории. Сейчас - в октябре - набор еще не открыт. Но, как гласит народная мудрость, готовь сани летом, а телегу - зимой. Ничто не мешает сейчас спокойно изучить сайты археологических экспедиций, затем дождаться открытия старта нового набора и выбрать себе занятие на следующее лето по душе.

Вот только некоторые популярные направления (на самом деле их гораздо больше, они есть практически в каждом регионе страны).

Крымская полевая археологическая школа.

Школы организовываются ежегодно на базе нескольких работающих в Крыму археологических экспедиций:

- Феодосийская археологическая экспедиция

- Восточно-Боспорская археологическая экспедиция

- Артезианская археологическая экспедиция

Институт археологии РАН

- Ростиславльская археологическая экспедиция (Московская область)

- Кара-Тобинская археологическая экспедиция (Северо-Западный Крым)

Алтайское археологическое общество.