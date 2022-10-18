Картина "Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года", фрагмент. Художник Эмануэль Лойце, 1868. Фото: ru.wikipedia.org

Свои американские владения Российская империя продала янки в далеком 1867 году за 7,2 миллиона американских долларов. По нынешним временам, это около 120 миллионов «зеленых» ( или по текущему курсу чуть более 7 млрд рублей). Не продешевили? Ведь речь шла о площади в 1 518 800 квадратных км, на которой потом нашли золото и нефть, дававшей выход к огромным рыбным богатствам в прибрежных водах. Да и стратегически в свете нынешних политических обстоятельств территория на другом континенте как бы сегодня заиграла!

Но было, да сплыло… Впрочем, оказывается, что не совсем. Продажа Аляски нам до сих пор аукается.

Поначалу все было по-честному…

Последствие той сделки, вернее, отхода от нее, негативно сказываются на интересах России и сегодня. Об этом «КП» рассказал доктор исторических наук, профессор МГИМО (У) МИД России Лев Воронков:

- Когда мы передавали Аляску американцам, была договоренность о разделе сфер влияния. В Северном Ледовитом океане граница этих владений определялась как линия, расположенная от одного из островов в середине Берингова пролива, которая шла далеко на север, теряясь в неосвоенных еще тогда арктических просторах. По сути это была линия арктического сектора, хотя тогда секторальный принцип еще не использовался. А что касается раздела сфер ответственности в Беринговом море и Беринговом проливе, то он был осуществлен по принципу равноудаления от береговых линий обеих стран.

Почти через сто лет в итоге Третьей конференции ООН по морскому праву была подписана конвенция по морскому праву 1982 года, одним из ее положений стало определение 200-мильной исключительной экономической зоны. Ну и американцы вскоре поставили вопрос, что это положение должно быть применимо и к тем сферам ответственности, которые были разделены между американцами и россиянами в соответствии с договором 1867 года.

Карта территорий Северо-Западной Америки, переданных Российской Империей Северо-Американским Соединённым Штатам в 1867 году. Фото: ru.wikipedia.org

… а потом Шеварднадзе уважил друга Бейкера. За счет России

- У нас тогда министром иностранных дел был Эдуард Шеварднадзе, - продолжает Лев Воронков, - и он подписал в 1990 году так называемое «соглашение Бейкера-Шеварднадзе» (Джеймс Бейкер в то время госсекретарь США - Ред.). В этом соглашении были изменены положения традиционного текста от 1867 года о линии раздела между США и Россией в Северном Ледовитом океане. Было сказано, что эта линия будет проходить в соответствии с действующими нормами международного права.

Была пересмотрена и линия раздела в Беринговом море и Беринговом проливе. В соглашении 1867 года она проведена по принципу равноотстояния от побережья двух государств, но Шеварднадзе согласился на то, чтобы она была проведена по прямой линии, при этом мы отдавали американцам десятки тысяч квадратных миль. Более того, Бейкер договорился с Шеварднадзе о введению в силу соглашения до его ратификации в парламентах - чего, дескать, ждать? И Шеварднадзе дал на это добро, не внеся соглашение на ратификацию в Верховный Совет. А американцы в своем конгрессе все оперативно одобрили, потому что это было абсолютно выгодно для них. Они считают, что вопрос решен.

Странная ситуация. С одной стороны мы не ратифицировали договор, есть к нему много вопросов. С другой, он действует, часть пространств, богатых полезными ископаемыми и рыбными ресурсами, перешли к США. Но Россия не отзывают этот договор уже 32 года, что мне, например, совершенно непонятно.

Почему Аляску решили продать?

- Российско-американская компания, созданная в 1799 году Григорием Шелиховым и Николаем Резановым, довольно неплохо работала, - отвечает на этот вопрос Лев Воронков. - Были проблемы, связанные с продовольствием - наши люди оказались в условиях, где земледельческая продукция просто не вызревала. Не совсем складывались добрые отношения с коренным населением, потому что в широтах, в которых расположена Аляска, любое вторжение внешних сил и новых людей на территории их традиционного пребывания воспринимаются аборигенами как покушение на их жизненное пространство.

Панорамы красот Аляски. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но самая большая проблема была другой. Во время Крымской войны 1853-1856 годов нашими противниками были и англичане, и французы. Представьте, если бы кто-то из них захотел «приватизировать» российскую собственность на Аляске, что бы мы могли противопоставить? Транссиба не было, Северного морского пути тоже, Суэцкого канала, кстати, тоже не было. И доставить туда помощь какую-то, поддержку было крайне сложно.

В одной из ситуаций, которая сложилась, наши представители на Аляске были вынуждены оформить фиктивную сделку о передачи ресурсов российской компании иностранцам. Когда угроза исчезла, мы эту собственность вернули себе. То есть уязвимость этого района для России с тем уровнем развития коммуникаций и освоения Дальнего Востока была чрезвычайно высока. В Петербурге исходили из того, что и американцы, и англичане, которые в то время контролировали морские пути, попытаются тем или иным образом не позволить России там закрепиться.

Единственную колонию Россия потеряла. Но за деньги

- Не будет преувеличением сказать, что в России была одна «классическая» колония - Аляска, от которой она в 1867 году избавилась, продав ее?

- Классической колониальной державой была Великобритания, - объясняет Лев Воронков. - Она, как и другие европейские страны, держала под военным, экономическим и финансовым контролем свои заокеанские территории. Единственной заморской территорией колониального типа для России в прошлом была Аляска. Заметьте, как Россия приращивала территории к себе: она создавала опорные пункты на сухопутных территориях, а затем осваивала их и присоединяла к стране. То есть наш опыт в этом плане был существенно иным по сравнению с традиционными колониальными державами. Мы расширялись, присоединяя к себе территории и ассимилируя народы.

- Неужели и Аляской Россия не «поживилась»?

- Россия не только не обогащалась за счет Аляски, она помогала ее освоению. Как иначе понимать шедшие из Петербурга руководителям Российско-американской компании в Ново-Архангельск сообщения о том, что мы больше не можем оказывать вам финансовую помощь, обходитесь собственными ресурсами, возможностями и силами? Так что Россия за счет Аляски ничего особо не приобретала, скорее, теряла. Аляска в свое время никаких стимулов для процветания России не обеспечила.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

4 сентября 1821 г. (по старому стилю) вышел указ Александра I, которым Аляска была признана российской землей.

Российско-американская компания - полугосударственная колониальная торговая компания, основанная Григорием Шелиховым и Николаем Резановым, утверждена указом императора Павла I 8 июля 1799 года. После продажи Аляски США формально прекратила деятельность, но фактически существовала до 1881 года.

В 2018 году принц Лихтенштейна Ханс-Адам II публично подтвердил, что император Александр II, прежде чем предложить Аляску Великобритании и Соединенным Штатам, обратился с предложением купить эту огромную территорию к Лихтенштейну.