СК России: основная версия крушения Су-34 над Ейском - неисправность воздушного судна

Руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко.

Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним) по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске.

«В результате падения самолета на жилой дом общее число погибших составило 13 человек, в том числе 3 детей, 19 человек получили различные ранения и были госпитализированы», - сообщили в СК России.

Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимую документацию. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. На места крушения самолета найдены и приобщены к делу данные с бортовых самописцев, по ним назначены экспертизы.

В настоящее время военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики (КЦ), эксперты СЭЦ СК России работают на месте происшествия.

Следствие, в качестве основной версии крушения рассматривает техническую неисправность воздушного судна. Ранее сообщалось, что причиной трагедии могли стать птицы, что попали в двигатели боевого самолета и вызвали в них возгорание.

Стало также известно, что самолет, упавший на 9-этажный дом в Ейске потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО.

«Самолет был без ракетного и бомбового вооружения, но пушка могла иметь боекомплект, который сгорел в пожаре», - отметили в Минобороны.

Власти города подготовили шесть пунктов временного размещения жителей сгоревшего дома: в гостиницах «Ейск» и «Звезда», городском детском оздоровительном лагере, а также ДК «Александровский», ДК «Красноармеец» и ДК «Кухаревское».

Все траты на похороны погибших из-за крушения самолета также берет на себя государство. По словам главы района Романа Бублика пострадавшие от легкого вреда здоровью получат по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тысяч рублей, родственникам погибших будет выплачен миллион рублей.

Губернатор Краснодарского края также принял решение выплатить материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей, а каждый член семьи получит от 50 до 100 рублей за потерянное имущество.