В Москве состоялась конференция, посвященная истории и культуре народов России

Фото: Дом народов России

Конференцию организовали Дом народов России и МГУ при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В ней приняли участие представители Госдумы, федеральных национально-культурных автономий, научного и экспертного сообществ.

- Дом народов является проводником и координатором государственной национальной политики. И важность научно-практической конференции в том, что в двух ее секциях мы говорим об объединяющем факторе многонационального народа - истории, взаимопроникновении культур. Если мы будем развивать этот объединяющий фактор и не дадим никому искажать и фальсифицировать нашу историю, мы получим гражданскую идентичность и солидарность, что для будущих поколений является своего рода профилактикой конфликтов на этнической почве, - отметил советник директора Дома народов России Тимур Мухамедов.

Он также рассказал, что Дом народов России выступил с инициативой создания штаба народного единства, который будет получать из регионов, анализировать позитивные новости и формировать новостную повестку. Так как, по словам Тимура Мухамедова, о сотнях хороших проектов и акций, которые реализуются в России, мало кто знает. «В тех регионах, где проходит негативная информационная подготовка, мы бы отвечали своей положительной повесткой» - сказал советник директора Дома народов России.

Одна из секций конференции была посвящена укреплению гражданской идентичности молодежи и противодействию попыткам фальсификации истории.

Фото: Дом народов России

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, самое главное – сориентировать молодежь ее в то направление, связанное со знанием и уважением истории и культуры народов нашей страны.

- Важнее задачи сегодня нет. Общаясь с молодыми людьми, нередко замечаю, что старшеклассники не только мало что знают о своей стране, а не знают даже, представители каких народов живут по соседству с ними, какие у них традиции, - сказал Ильдар Гильмутдинов. По его мнению, очень важно не бояться разговаривать с молодежью и затрагивать острые, «больные» вопросы. На конференции председатель экспертного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей, заведующий кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Александр Полунов представил широкий спектр информации социологического характера о современном состоянии общества. Он рассказал о факторах, влияющих на укрепление гражданской идентичности россиян, и о проблемах, которые мешают этому процессу. По его мнению, процесс формирования общероссийских представлений о нашем общем прошлом явно не проработан. А тревогу вызывают межэтнические конфликты, связанные с исторической памятью и возникающие из-за разного видения сторонами исторических фактов.

- Поэтому необходимо максимально широкое развитие дискуссий, использование социальных сетей, различных площадок, культурных инициатив, проектов, в которые вовлекается молодежь. Эксперты, ученые, опираясь на свои опыт и знания, должны предлагать свое видение путей решения проблем, существующих в сфере межэтнических отношений, формировать историческое сознание, которое во многом является основой гражданской идентичности, продумывать важнейшие мировоззренческие основы, на которых эта идентичность базируется. Во всех сферах нашей жизни присутствует этнокультурный компонент, который нужно уметь замечать и учитывать при формировании грамотной и эффективной национальной политики, - отметил Александр Полунов.

Фото: Дом народов России

Основатель Международного Ломоносовского клуба Владимир Скрипниченко рассказал о предварительных результатах просветительского проекта «Мы Россия. Будущее Донбасса». Его создали Федеральное агентство по делам национальностей, Дом народов России, Благотворительный фонд И.И. Саввиди, ФНКА греков России, ОНФ, АНО ЗВЕЗДА, Международный Ломоносовский Клуб.

В рамках проекта для школьников из ДНР проводятся просветительские путешествия в Москву и Санкт-Петербург.

- У нас уже накопилась большая база данных о том, с какими запросами и чаяниями к нам приезжают ребята, о том, как короткое пятидневное путешествие меняет их мировоззрение. Для нас, как людей, которые придумывают новые методики работы с молодежью, это замечательный опыт, - подчеркнул Владимир Скрипниченко.

Одна из задач проекта - показать ребятам, что такое российское образование, какие инструменты и социальные лифты оно предоставляет школьникам и студентам начальных курсов. Для них подготовлен цикл лекций, в которых лекторы рассказывают о том, каково это – приехать в большой город, как поступить в вуз и не вылететь из него после первой сессии, как стать самостоятельным и определиться с будущей профессией. Кроме того, ребята посещают Третьяковскую галерею и Эрмитаж, научные центры, и конечно же, парк «Патриот», возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата. Всего в этом проекте примут участие около 1100 ребят из ДНР.

- Конференция прошла в преддверии одного из самых значимых праздников - Дня народного единства. Думаю, те идеи, которые сегодня были озвучены экспертами, будут учтены и приняты во внимание Федеральным агентством по делам национальностей и получат развитие как в деятельности Дома народов России, так и в реализации государственной национальной политики, - прокомментировал итоги конференции заместитель директора Дома народов России Михаил Мишин.