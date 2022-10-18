Дмитрий Песков назвал «пагубной практикой» новые санкции Канады

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 18 октября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такие вопросы…

… - Дмитрий Сергеевич, Канада расширила санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. И туда, в этот список, кроме Безрукова, Певцова, Машкова, Мединского и Нечаева (это «Новые люди» в Госдуме) вошли еще журналисты - Леонтьев, Канделаки, Клейменов, Коц, Ситтель, Губерниев, Гусев и журналист кремлевского пула и «Комсомолки» Гамов. Вот как вы это все расцениваете? Как жить, Дмитрий Сергеевич?

Вот что ответил Песков:

- Ну, слушайте…

Во-первых, Канада не является пионером в плане распространения вот этих незаконных санкций на представителей СМИ, на аналитиков, на лидеров общественного мнения.

Это - пагубная практика. Она началась еще полгода назад, а то и чуть больше.

Практика, что называется, не имеющая аналогов в мире и не поддающаяся объяснениям.

Поэтому, никакой новации здесь нет.

Убежден, что для подавляющего большинства упомянутых людей никаких особых проблем или дискомфорта эти введенные санкции не доставят.

- Согласен. Спасибо огромное! А вас с прошедшим днем рождения!

- Спасибо большое!