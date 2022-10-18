Россияне «замораживают любовь», чтобы отдать её своим женам

Услуга по заморозке своего потенциального потомства вполне доступна: все вместе «под ключ» - около 15 000 рублей. Фото: Shutterstock

Утром 21 сентября многие россияне вдруг поняли, что жизнь их уже никогда не будет прежней. И тут же засуетились. Одни - побежали в сторону границы, другие - в магазины и аптеки (закупаться всем необходимым). А кто-то - в банки спермы сохранять биоматериал. Как говорится, на всякий случай.

- Да, это правда, - уверяет меня руководитель банка репродуктивных клеток, молекулярный генетик Автандил Чоговадзе. - У нас сотрудники работали без выходных. Некоторых даже пришлось временно перевести из других отделений на прием граждан. Абсолютных цифр я назвать пока не могу. Но по нашим ощущениям - пришло раз в 10 больше, чем обычно. То есть если раньше на эту процедуру записывалось где-то 20 желающих в месяц, то после 21-го сентября по 10-15 человек в день.

То же говорят и в других клиниках.

СОХРАНИ СЕБЯ БЕСПЛАТНО

Услуга по заморозке своего потенциального потомства, кстати, оказалась вполне доступной: все вместе «под ключ» - около 15 000 рублей. Еще примерно 5000 стоит годовое обслуживание. Недорого для такого важного дела. А храниться в жидком азоте при -196 по Цельсию биоматериал может хоть 10, хоть 100 лет, не теряя своих качеств. А вот в естественной среде обитания качество может и пострадать.

- Из-за стресса сперматогенез угнетается, - объясняет мне молекулярный генетик. - А восстановится он или нет - вопрос. К тому же мужчина может утратить способность стать отцом банально из-за ранения. Так что сохранение спермы это гарантированная возможность отцовства в будущем.

Коллега Автандила Чоговадзе из Екатеринбурга - Игорь Портнов - пошел дальше. В его клинике объявили акцию - криоконсервация семенной жидкости для всех мужчин бесплатно. Сам доктор комментариев не дает, но то, что подобный аттракцион невиданной щедрости никакой не фейк, а чистая правда мне его сотрудники подтвердили.

- Да, с 26-го сентября мы запустили эту акцию. Действовать она будет до 3-го декабря. Забор биоматериала и его хранение в течении 3 лет бесплатное. И уже столько пришло желающих! Не уверены, что мест всем хватит, - ответили мне по телефону.

СДЕЛАЛ «ВКЛАД», ОФОРМИ ДОВЕРЕННОСТЬ

С утра пораньше иду к одной из клиник в Москве. Очереди, как на открытии Макдональдса, конечно, нет, но мужчины то и дело в дверь прошмыгивают. И только один из них не постеснялся признаться мне, что пришел сюда позаботиться о своем будущем потомстве. Представился Олегом.

- У меня двоюродный брат живет в Израиле. Он военный. У них там предлагают заморозить клетки всем военным. А перед отправкой в горячие точки даже настаивают, - объясняет он мне. - В Америке то же самое. Вот и я решился. Мне 32, есть девушка. Это она мне, кстати, предложила.

- Так может не откладывать на будущее, а прямо сейчас..?

- Ой. Не до этого. Конечно, мы планировали, но то одно, то другое.

- А ты уже получил повестку?

- Нет. Но мало ли… Если мобилизуют, пойду. Не прятаться же.

Через час нашелся еще один, готовый поделиться планами. Причем мужчина оказался еще и юридически подкованным.

- Одно дело заморозить. Это не сложно. А вот если со мной что случится, отдадут ли жене материал? - рассуждает 42-летний Сергей. - Я нашел нотариуса, готового оформить такую доверенность. Плюс с клиникой у нас договор.

Кстати, Сергей переживает на юридический счет не зря. Наследование биоматериала у нас не прописано ни в одном законе, объяснил Автандил Чоговадзе. Так что некоторые пациенты, готовившиеся к ЭКО, теперь локти кусают:

- Эта процедура длительная. Некоторые пары ее начали, женщины проходили гормональную терапию. И вот мужа мобилизовали. В суматохе никто не подумал про криоконсервацию спермы.

- И что теперь?

- Теперь придется замораживать яйцеклетки женщин. Для будущих лучших времен.

«ДОВЕРЯЮ ТОЛЬКО МАМЕ»

Померзнув у клиники два часа, я решила заглянуть внутрь, прикинувшись супругой потенциального клиента.

- Да, идет народ активно. Так что записывайтесь, все сделаем в лучшем виде, - заверили меня на стойке регистрации. - Цены пока прежние. Но, говорят, будет повышение, раз такой спрос.

- А кто приходит на эту процедуру? Что говорят? Хорошие ребята-то?

- Волнуются очень. «А не перепутают ли пробирки?» Один чудак очень подробно интересовался, «что будет в случае ядерного удара по городу?», «есть ли у нашего криохранилища генераторы».

- Сколько ему лет?

- Лет 40. Говорит, детей только планирует, даже жену еще не выбрал. А тут такое. А еще один приходил, говорит можно так все организовать, чтобы в случае чего наследником моего биоматериала стала мать? Что он только ей доверяет. Она выберет достойную суррогатную мать, и если что - воспитает его ребенка. Еще был мужчина - хотел половину семенной жидкости завещать всем желающим. То есть в банк спермы.

Трогательно. Мужчины, которые все берегли себя от семейной жизни для каких-то великих дел, боялись хомута на шее или слушали маму, теперь вот задумались о главном - о продолжении рода. И о том, как бы понадежнее сохранить свой бесценный генетический код.

В России наследование биоматериала у нас не прописано ни в одном законе. Фото: Shutterstock

ЖЕНЩИНАМ ДОРОЖЕ

Кстати, с отложенным материнством все дольше и дороже. Природа у нас другая - сложносочиненная. И просто прийти в клинику, закрыться в кабинете и выйти с готовым биоматериалом не выйдет.

- Сначала нужно пройти полное обследование. Затем гормональная терапия, затем УЗИ-контроль каждый день, забор и так далее. На все про все - минимум 2-3 месяца, - объяснили мне в клинике.

- А сколько стоит?

- Около 200 000 тысяч.

В 10 раз дороже, чем мужчинам!

Но, как выяснилось, ни суммы, ни сложности женщин не пугают. И спрос на услугу отложенного материнства тоже переживает бум (он, кстати, начался раньше частичной мобилизации).

- Спрос на криоконсервацию яйцеклеток растет уже два года, - говорит Автандил Чоговадзе.

- То есть с начала пандемии?

- Да. Хотя геополитическая ситуации тоже подстегнула женщин.

И это не только в России. С 2020-го во всем мире банки замороженных яйцеклеток и сперматозоидов наполняются с бешеной скоростью. Спрос вырос на 50%.

На женских формах полным-полно панических сообщений от женщин:

«То ковид, теперь вот мобилизация. Замуж я уже точно до 40 не выйду. Даже в спортзале, где всегда полно было мужчин, теперь пусто. Придется заморозить яйцеклетку. Алла Пугачева вон стала мамой в шестьдесят. И я смогу».

«Я заморозила яйцеклетки еще полтора года назад, как пандемия началась. Потому что везде писали тогда, что переболевшие не смогут родить здоровых детей. Потом это, правда, не подтвердилось. Но я все равно думаю, как же правильно я поступила! Сейчас еще и цены выросли».

ЭМИГРАЦИЯ КЛЕТОК

Релоцируются не только люди, но их биоматериалы.

- С февраля-марта бешеный спрос на транспортировку замороженных биоматериалов и эмбрионов, - ошарашил меня доктор Чоговадзе. - И не только среди тех, кто в этом году уехал из страны. Но и тех, кто давно уже эмигрировал или приезжал в Россию для проведения ЭКО. Люди, понимают, что просто купить билет на самолет и прилететь уже не так-то легко. И пытаются вывезти отсюда свои биоматериалы.

- А как происходит транспортировка? И сколько она стоит?

- Дорого. 3000 - 4000 тысячи евро минимум. И процесс это сложный и долгий - заключить договор с принимающей клиникой, оформить разрешения на вывоз и куча других нюансов.

- Самостоятельно просто взять и забрать свои клетки разве нельзя? Это же частная собственность?

- Нет, вывозить биоматериал за границу имеют право только лицензированные транспортировщики. Нужно спецоборудование, не в чемодане же вы повезете? Температура должна быть - -196 градусов. Тут аккумуляторами холода из морозилки не обойдешься.