Александр Гамов: Мы с моим котом Тиграном воспринимаем санкции Оттавы иронично

Обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ

Как мы уже сообщали, Оттава внесла в ограничительный список 34 физических лица и одну организацию. Они причастны, по мнению канадских властей, к «распространению дезинформации». Об этом заявила глава канадского МИДа Мелани Жоли.

В санкционные списки внесён телеканал «Звезда», а также журналисты Михаил Леонтьев, Тина Канделаки, Кирилл Клеймёнов, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, ведущая Мария Ситтель, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.

Кроме того, под санкции попали актёры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

В эфире Радио «Комсомольская правда» мы обсудили эту тему с нашим журналистом Александром Гамовым…

…- Александр, поздравляю вас с санкциями!

- Спасибо, Вера.

- Как впечатление?

- Очень хорошее. Вот рядом со мной сидит мой кот Тигран, воодушевлённо мяукает и тоже очень доволен…

Ну, а если говорить серьезно, в принципе, там - в этом списке - хорошая компания собралась, в общем - весь цвет журналистики, и мои любимые актеры – Владимир Машков, Сергей Безруков…

На самом деле, я думаю, что к этому нужно относиться как к данности и я, в общем, воспринимаю это иронично и не собираюсь избавляться, скажем так, от каких-то своих подходах, привычек. Как работал, так и буду работать. Никакие санкции нам не страшны.

- А что теперь - нельзя-то в Канаду вам?

- А не знаю, у меня там счетов нет, предприятий нет. Я в Канаде ни разу не был, и вообще туда в ближайшие годы и не собираюсь. Поэтому… У меня уже были какие-то… я сейчас не помню. «Меры» в отношении меня. Я забываю все эти санкции.

В свое время с Иосифом Кобзоном 18 раз пересекал границу - «незаконно», на взгляд украинской стороны, когда мы ездили в Донбасс, и тоже там чего-то такое накладывали…

Иосиф Давыдович по этому поводу стишок рассказывал, когда бывал в Донецке и Луганске. Прямо со сцены.

Если что-то передавать или публиковать нельзя, либо запикаешь, либо вырежешь.

На Кобзона наложили вето -

Не пускают в европейский дом.

Мы на вето положили это,

И вообще - на санкции кладем.

- Александр, в общем, сойдемся на том, что Канада много потеряла.

- Хорошо. Но Кобзон со сцены это читал и в Донбассе все ему очень аплодировали. И я считаю своим долгом сделать то же самое с подачи великого Певца и Политика,

- Хорошо. Спасибо вам.