Феноменальный рост продаж: россияне кинулись скупать иномарки

Рост продаж в секторе иномарок объясняется активностью китайских производителей. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

С начала осени интерес к новым автомобилям у россиян оживился. Особенно наглядно это продемонстрировал рынок новых иномарок. В сентябре импортных автомобилей «прямо с завода» было куплено в 1,5 раза больше, чем в августе.

- Вообще-то общий рост продаж сентября к августу, включая и отечественные автомобили, составил только 4%, - сказал kp.ru автоэксперт партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Кроме того, по его словам, нынешний сентябрь не дотягивает и до трети от показателей сентября 2021г., а если считать по итогам 9 месяцев, то в нынешнем году продажи новых иномарок просели на 60%.

- Рост продаж в секторе иномарок объясняется активностью китайских производителей — они доминируют на рынке, - продолжил Моржаретто. - Это единственные машины, которые можно купить пусть не по самым дешевым, но все же по доступным ценам. Обращу внимание, что у китайских автомобилей цена на сайте практически не расходится с реальной ценой в салоне — это тоже вызывает доверие у покупателей, которые уже устали от «хитростей» некоторых продавцов, когда на сайте выставлена одна цена, а в магазине она оказывается значительно выше.

Россияне кинулись скупать иномарки Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Однако помимо китайцев рост показали и такие модели как Kia Sportage, Volkswagen Polo, Hyundai Tuscon.

- Kia выпустило модель нового поколения, поэтому интерес к ней объясним, - пояснил эксперт. - Все три модели собирали на российских предприятиях из имевшихся машинокомплектов. Скоро они закончатся, упадут и продажи.