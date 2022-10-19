Власти прибрежных регионов раскритиковали законопроект по переделу рыбного рынка

Резонансный проект закона о втором этапе распределения рыбных инвестиционных квот обсуждается уже без малого один год. Инициатива предусматривает, что уже в 2023 году будет выделено 24 % общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке в обмен на инвестиции в рыбопромысловые суда и перерабатывающие комплексы. В этом же году предполагается разыграть на аукционах 50% квот на добычу крабов (первая часть в 2019 году была продана за 142 млрд. рублей) и 100% – на вылов морских ежей, трепангов, трубачей, гребешков. Тут тоже предусмотрены инвестиционные обязательства. На все эти квоты у рыбопромышленных компаний уже заключены договоры с Росрыболовством сроком на 15 лет (до 2033 года). Но согласно новой инициативе того же Росрыболовства квоты планируют забрать у компаний на 10 лет раньше. Выходит, что компании, которые уже прокредитовались и вложили миллиарды заемных рублей в развитие своего флота и перерабатывающих комплексов, а также малый и средний бизнес, останутся «за бортом» и не смогут участвовать в новом этапе распределения инвестквот.

В Госдуме уже лежит десяток писем из регионов: федеральным депутатам пишут областные думы и главы приморских регионов, чьё развитие напрямую зависит от рыболовства. И все рыбодобывающие регионы России, в которых будет реализована программа, как один, оценивают последствия от принятия законопроекта как негативные. Редакция «КП» разобралась в доводах с мест и узнала, каких негативных последствий ждут в рыбодобывающих регионах России, если Госдума примет законопроект.

К примеру, Счетная палата Архангельской области проанализировала реализацию первого этапа программы и выяснила, что далеко не все заявленные цели достигаются — нужно время, чтобы завершить начатые проекты и отбить прежние вложения. В 2020–2021 годах инвестиционные кредиты сильно увеличили долговую нагрузку на предприятия — теперь большая часть прибыли уходит на погашение займов. В то же время верфям не удаётся выдержать сроки ввода в строй судов, которые были заложены компаниями, получившими квоты на первом этапе, что влечет за собой дополнительные расходы, а значит и уменьшение налоговых отчислений в местный бюджет. Последние, кстати, уже сократились на 19% в сравнении с 2018 годом, согласно данным Архангельского областного собрания депутатов. Где гарантии, что этого не произойдет вновь после утверждения второго этапа квот? Вопрос открытый.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину пишет, что реализация всех инвестпроектов в рамках первого этапа программы полностью исчерпает допустимый улов крабов в регионе.

«Дальнейшее наращивание краболовного флота в Северном рыбохозяйственном бассейне может привести к переизбытку производственных мощностей и будет способствовать браконьерству и подрыву биоразнообразия», — пишет Цыбульский Володину.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупреждает депутатов парламента, что II этап распределения квот будет недоступен для тех крабодобытчиков, у которых остались только «исторические» квоты: у них недостаточно финансовых возможностей. В письме председателю Госдумы Вячеславу Володину Чибис пишет, что ущерб от закрытия местных компаний может привести к потере налоговых поступлений в размере 1 млрд руб.

Более показательна позиция Дальнего Востока, в экономике которого рыбная промышленность играет ещё более значительную роль. Руководство этих регионов упирает на то, что второй этап квот приведет к разорению отрасли и тяжёлым социально-экономическим последствиям. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв отмечает, что очередное перераспределение квот оставит за бортом бо льшую часть предприятий региона. Мелкие и средние рыбодобывающие компании, которые представляют 85% отрасли в Хабаровском крае, лишаться большой часть квот на минтай, сельдь и всей крабовой квоты и неминуемо закроются. Дегтярёву вторит губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину он пишет, что распределение второго этапа квот нанесёт удар по малым и средним предприятиям края, которые занимаются добычей краба и моллюсков. Кожемяко прогнозирует весь спектр негативных социально-экономических последствий: от банкротств предприятий до массовых увольнений в удалённых посёлках, где работа в рыбной промышленности является единственной. Позиция Олега Кожемяко — крабов и моллюсков из законопроекта исключить. К слову, аналогично высказалось и Законодательное собрание Приморского края, которое на днях направило в Госдуму негативный отзыв на законопроект о втором этапе инвестквот. Депутаты тоже увидели в нём угрозу как для местных бюджетов, которые потеряют доходы из-за закрытия предприятий, так и для жителей, которые останутся без средств для существования.

Колымские депутаты на днях тоже дали отрицательный отзыв на второй этап инвестквот и прогнозируют падение областных доходов от рыбопромышленности на 40%. В тексте отзыва прямо указывается, что дальнейшая практика квотирования ресурсов может иметь тяжёлые социальные последствия. Основные предприятия региона, которые развивают собственные проекты, могут лишиться сырьевой базы, сократить выработку продукции и, как следствие, начать сокращать работников.

«Предприятия, в отношении которых предлагается изъятие производственного ресурса, обеспечивают трудовую занятость, социальную стабильность и предотвращают отток работников отрасли с территории», — говорится в тексте отзыва Магаданской облдумы на законопроект.

При изначальной цели повысить конкуренцию законопроект приведёт к монополизации рынка, поскольку местные компании на второй этап распределения квот не попадут, а ресурсы сосредоточатся в руках крупных инвесторов, указывает в обращении к Вячеславу Володину губернатор Колымы Сергей Носов. А председатель Магаданской облдумы Сергей Абрамов в своём письме предлагает компромиссный вариант, который мог бы стать заменой второму этапу инвестквот. Речь идёт о простом увеличении ставок сбора за пользование водными биоресурсами. С такой инициативой ранее выступили сами рыбаки в лице Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. К масштабной перестройке отрасли в регионах это не приведёт, но сборы в бюджеты всех уровней всё равно вырастут. Ранее на заседании Магаданской облдумы Абрамов уже заявлял, что введение второго этапа инвестквот, по предварительным расчетам, приведет более чем к 40-процентному снижению доходов бюджета области, поступающих от деятельности рыбохозяйственных предприятий, а более 300 магаданцев лишатся работы.

Прогноз камчатского губернатора Владимира Солодова таков, что последствия принятия второго этапа квот для полуострова будут катастрофическими и могут оставить рыбохозяйственный комплекс без трети всех уловов. А для Камчатского края, с населением около 312 тысяч человек, рыба — это 30% ВРП и 18 тысяч рабочих мест, пишет глава региона спикеру Госдумы. По подсчетам краевого Заксобрания принятие закона грозит Камчатке не только потерей трети всех уловов рыбохозяйственного комплекса в регионе, но и банкротством предприятий малого и среднего бизнеса, так как общие потери предприятий рыбной отрасли составят более 180 млрд рублей. Кроме того, до 2 тысяч человек потеряют работу, а налоговые поступления в бюджет значительно снизятся. Председатель Законодательного собрания Камчатского Края Ирина Унтилова, так же, как и её Архангельский коллега обращает внимание на отставание строительства новых судов, которые компании обязаны построить согласно результатам первого этапа распределения инвестквот: «Из 20 планируемых рыбаки получили всего три судна! Отставание на верфях, в среднем, составляет два года. Сейчас судостроение находится в сложной ситуации из-за санкций», - говорила она.

И, наконец, Сахалинская областная дума считает, что принятие законопроекта повлечет за собой негативные социально-экономические последствия для области – как минимум 2,5 тысячи человек могут лишиться работы только на крабодобывающих предприятиях, из-за чего налоговый бюджет потеряет порядка 1,7 млрд рублей ежегодно. Например, 500 сахалинцев лишатся работы из-за банкротства большей части из 35 предприятий, занимающихся промыслом морских ежей и трепангов. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко указывает, что второй этап программы лишит малые и средние островные предприятия производственного ресурса, и, в конечном счете, они прекратят работу. А замечания, которые сахалинские власти отправляли разработчику законопроекта — Росрыболовству — ещё в начале 2022 года, остались без ответа, пишет Лимаренко Володину.

Сегодня в Госдуме РФ пройдут парламентские слушания — там рассмотрят все обращения из регионов и сделают выводы. В Совете Федерации, куда законопроект должен поступить после рассмотрения в нижней палате, с отзывами глав регионов на законопроект уже знакомы. И позиция сенаторов выглядит конструктивной. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, верхняя палата не может одобрить законопроект, против которого выступают регионы. Она предложила главе Росрыболовства Илье Шестакову наладить диалог с регионами и рыбацкими объединениями.