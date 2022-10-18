От народной игрушки к детским анимациям: как прошел Конгресс традиционной игрушки в Нижнем Новгороде

Мероприятие посетили более 400 человек, а на сессиях деловой программы выступили более 40 ведущих специалистов–практиков. Фото: Пресс-служба Конгресса традиционной игрушки

В Нижнем Новгороде прошел Конгресс традиционной игрушки, который посетили более 400 человек. На деловой программе мероприятия, способствующего поддержке и популяризации народных мотивов в детских игрушках, выступали несколько десятков экспертов-практиков. Они обсуждали традиционные и инновационные игровые технологии воспитания, обучения и развития детей.

В этом году в Конгресс приняли участие в том числе директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов, Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров и Национальной ассоциации игрушечников России Антонина Цицулина, заместитель Министра туризма и промыслов Нижегородской области Юлия Бахтина, директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, руководитель лицензионного отдела «Союзмультфильма» Юлия Голова, изобретатель и производитель головоломок «Планета головоломок» Владимир Красноухов и многие другие.

Открыла мероприятие пленарная сессия «Игровая культура современного детства: игрушки имеют значение»: промышленники и ведущие научные специалисты обсудили современные научные подходы к игре. А после этого эксперты рассказали о позитивном влиянии и важности народных игрушек в воспитании ценностей у детей и способах поддержки мастеров народных художественных промыслов на сессии «Народная игрушка как ресурс развития ребенка. Из музея в детскую комнату». Подробнее о народных художественных промыслах России можно прочитать в специальном мультимедийном проекте «Комсомольской правды» под названием «Самобранка» (см. СПРАВКА).

- Мы впервые обсуждаем, как нам сохранить те богатые многовековые традиции народно-художественной игрушки, ремесленной игрушки, на которой выросло не одно поколение. Это необходимо, чтобы не потерять смыслы, которые отличают наш подход к воспитанию и образованию детей, - отметила президент АИДТ Антонина Цицулина.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров и Национальной ассоциации игрушечников России Антонина Цицулина. Фото: Пресс-служба Конгресса традиционной игрушки

В свою очередь директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова рассказала о коллекции своего учреждения, в которой представлены пять типов народной игрушки. Она высказала пожелание министерствам и профильным ведомствам организовать закупку народной игрушки из частных коллекций для государственных музеев страны.

Директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова. Фото: Пресс-служба Конгресса традиционной игрушки

Участники сессии «Туризм и игрушки — игрушечная карта России: от краеведения до региональных брендов игр и игрушек» продолжили тему интеграции народной игрушки в современную жизнь. Например, замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Юлия Бахтина рассказала о том, как событийный туризм способствует интеграции народной игрушки в отрасль туризма и гостеприимства.

Во время Конгресса специалисты также приняли участие в сессиях «Герои нашего детства – как анимация с помощью игрушек сохраняет ценности культуры и передает опыт поколений», «Образование – современная игротека детского сада», «Доступная игра – игры, которые лечат – игрушки для детей с овз. Игротерапия».

В заключительный день Конгресса прошла выездная экскурсия в город Семенов на родину Семеновской Матрешки, которая в этом году празднует 100-летие. Там состоялось торжественное открытие музея матрешки и традиционной игрушки.

В течение всех дней проведения Конгресса участники могли посетить выставку «Во что играют наши дети». Фото: Пресс-служба Конгресса традиционной игрушки

В течение всех дней Конгресса участники могли посетить выставку «Во что играют наши дети», где представили свои изделия российские производители современных игрушек и мастера народных промыслов.

СПРАВКА

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