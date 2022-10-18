Вслед за пропавшей из шоу-бизнеса Анжеликой Варум с прилавков исчезли ее вина

Пару недель назад Варум заметили в одном из московских ресторанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С началом спецоперации Анжелика Варум, которая и до этого не отличалась бурной концертной деятельностью, окончательно ушла в тень. Пока Леонид Агутин выпускает хиты и зарабатывает на хлеб корпоративами (по данным промоутеров, он - №1 по количеству заказников на Новый год-2023), его жена не появляется на публике и даже в соцсетях. Говорили, что артистка больна, что она улетела в Америку к дочери, но эти слухи не подтвердились: пару недель назад Варум заметили в одном из московских ресторанов.

Между тем, еще год назад в интервью Ирине Шихман певица признавалась: к шоу-бизнесу она давно остыла, в 50+ скакать по сцене, словно тридцатилетняя, смешно. Теперь у артистки друга отрада - виноделие. Вот уже несколько лет Анжелика Варум выпускает собственное именное вино. Это семейный бизнес - двоюродный брат певицы является соучредителем винзавода в Краснодароском крае.

- У меня виноградники на юге России, в Темрюкском районе, - рассказывала Варум. - Вином давным-давно занялся мой брат. Когда я изучила этот вопрос, поняла, что хорошее вино не обязательно должно быть дорогим. И ввязалась в процесс, стала владелицей 50 гектаров виноградников. Наш винный дом активно развивается, у нас сотня магазинов по всей России.

Сама Анжелика выпускала и игристое вино, и розовое Пино Нуар, и несколько других наименований по цене от 400 рублей за бутылочку. Вот только сейчас её коллекцию днем с огнем не найдёшь: на официальном сайте завода напитков от Анжелики больше нет. Неужели звезда бросила любимое виноделие?

- Да, эти вина закончились, и новых поставок пока нет, - уклончиво ответили KP.RU на винзаводе. - Сейчас идет новый сбор урожая, и розлив пока не начался... Надеемся, что производитель этой серии порадует нас своей продукцией в 2023 году.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ВАРУМ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ВИНЗАВОДУ. НО ПОЛУЧАЕТ ДО 150 МЛН В ГОД

А что «скажут» официальные данные - бросила ли Варум свой алкогольный бизнес или он все еще в силе? Сайт KP.RU затянул в выписку из ЕГРЛ, однако, никаких упоминаний Анжелики Варум в карточке завода не обнаружил. По бумагам звезда никогда не имела к нему отношения: в учредителях и руководителях ее имени нет.

- А это и не обязательно: певица вовсе не должна числиться среди "верхушки", - объяснил KP.RU юрист Михаил Алексеев, который на YouTube ведет популярный блог о бизнесе «Форс-Мажор». - Анжелика Варум могла купить или взять в аренду землю с виноградниками и затем пересдать ее своему брату, заключив договор между ИП Варум и винзаводом. Такие договорные отношения в базе юрлиц вы не увидите, это внутренняя документация. В этом случае сбором урожая и выпуском напитков занимается завод, а Анжелика получает деньги с аренды и размещает на этикетке свое имя. Для публичного человека это самый удобный вариант: если вдруг кто-то из покупателей отравился, или возникли другие разбирательства, к певице Анжелике Варум никаких претензий.

Юрист Михаил Алексеев.

Таким образом, узнать, какой доход имеет артистка со своих виноградников, невозможно. Однако, у Варум Марии Юрьевны (именно так по паспорту зовут артистку) нет никакого бизнеса, кроме ИП. А индивидуальные предприниматели могут зарабатывать до 150 млн рублей в год - это верхняя планка, и для Варум в том числе.

КСТАТИ

БРАТ ВАРУМ ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ВИНЕ БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА

А вот у винного дома брата Варум обороты куда приличнее. Ежегодно предприятие приносит от 825 млн до 1,4 млрд (!) годового дохода. при этом чистая прибыль (это разница между доходами и расходами) фирмы в разы меньше: за 2021 год - всего 247 тысяч рублей против 825 млн дохода. Впрочем, это не значит, что винный дом мало зарабатывает: и у Варум, и уж тем более, у ее брата деньги имеются.

- Бизнес так устроен, что большая часть обычно прибыли кроется в расходах. Предпринимателям невыгодно показывать большую прибыль, так как с нее они платят налог в 20%. Чтобы минимизировать налоговые выплаты, владельцы бизнеса могут свои зарплаты и прочие траты оформить как расходы по договорам подряда (тогда налог составит всего 6%). Поэтому эксперты внимательно смотрят не прибыль, а доходы. А в случае с винзаводом годовой доход около миллиарда - это маркер успешного бизнеса, - отметил Михаил Алексеев.