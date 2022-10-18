Россияне отреагировали на заявление Блинкена о «необходимости мирового господства США»

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о «необходимости мирового господства США». Фото: REUTERS

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о «необходимости мирового господства США». Политик искренне верит, что без вмешательства Америки в дела свободных стран, «в мире образуется вакуум, который могут заполнить плохие вещи». Однако россиян такое заявление лишь повеселило, большинство жителей России, наоборот, полагает, что без вмешательства США мир сможет вздохнуть свободно. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Комментируя заявление Блинкена, 62% россиян отметили, что без, так называемой, «помощи Америки» мир не просто справится, а почувствует огромное облегчение, поскольку сейчас многие страны находятся под давлением Штатов и не могут действовать в соответствии с собственными интересами.

«Самое страшное, что они (США – прим. ред.) реально верят в то, что в состоянии управлять всем миром. Когда-то теория о том, что Штаты хотят управлять миром, была сказкой. Но теперь это конкретный факт», - говорит один из участников опроса.

«Другим великим странам пора уже выходить из роли американских шестерок», - отмечает другой.

14% россиян назвали заявление Блинкена просто смешным. По мнению респондентов, Америка берет на себя слишком много.

«США необходимо убавить свой пыл и быть более адекватными. У них какая-то мания величия, не иначе», - усмехается участник опроса.

«Позор США! Америке везде пытается устанавливать свои порядки, но на деле только мешает другим странам, разрушает их и вредит!», - говорит другой.

Еще 11% опрошенных верят, что без вмешательства США в мире, наконец, закончились бы вооруженные и экономические конфликты. Люди в каждой стране смогли бы выбирать, как им жить, и нужна ли им, так называемая, американская демократия. А 6% добавили, что без США мир стал бы более сплоченным, между странами установились бы крепкие добрососедские связи, а все санкции и ограничения были бы, наконец, отменены.

При этом 5% опрошенных задумались над словами Блинкена. Респонденты отмечают, что борьба за власть всегда будет продолжаться, и возможно, миру действительно нужен лидер, но это точно должны быть не США.

А вот оставшиеся 2% респондентов мнение Блинкена разделили на все 100%. Опрошенные отмечают, что контроль США – еще не самое страшное, и может быть без вмешательства Америки мир и вправду не справился бы.

«Кто-то должен в мире доминировать и естественно не приносить зла другим. Возможно, если бы не Америка, террористические группировки уже захватили половину земного шара», - поживает плечами участник опроса.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 16,9 тысячи человек.