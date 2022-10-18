Военнослужащим Минобороны, получившим ранения, дали новые специальности

Начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников вручил военнослужащим сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды.

Сегодня в «Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова» состоялся первый выпуск военнослужащих, имеющих ограничения из-за ранений, получивших в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик, окончивших курс дополнительного профобразования.

Начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников вручил военнослужащим сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды.

Двенадцати военнослужащим начальник филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Юрий Маулин передал жилищные документы. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны, для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу.

«В целях восстановления утраченных функции подобраны, изготовлены и настроены под каждого из Вас современные протезы. Проведен курс обучения пользования ими. Для каждого из Вас разработана индивидуальная программа реабилитации согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости», - обратился к своими пациентам начальник «Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова» генерал-майор Евгений Крюков.

Полученные новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

КСТАТИ

Напомним, ранее министром обороны России было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции (по желанию). Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России. В целях прохождения военной службы на этих должностях военнослужащих необходимо подготовить для выполнения обязанностей.

В программе также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.