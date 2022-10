Ученые назвали «срок службы» печени

Печень с большим «пробегом» служит дольше, чем со средним Фото: Shutterstock

Печень – один из самых долговечных органов человеческого тела. Если не отравлять её алкоголем и прочими нехорошими излишествами, то может прослужить 100 лет. А то и дольше. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета и их коллеги (University of Texas Southwestern Medical Center, and TransMedics, Massachusetts) после того, как провели 253406 успешных операций по трансплантации печени тем, кто ее не берег. На их сообщение ссылается портал EurekAlert.

Как правило, доноров ищут среди людей среднего возраста. Их хронически не хватает. Органы стариков использовать опасаются – мол, они совсем уж б/у. Да и нуждающиеся в пересадке соглашаются на такие лишь в безвыходном положении.

Однако, как показали исследования, результаты которых были оглашены на научном форуме Американской коллегии хирургов (Scientific Forum of the American College of Surgeons Clinical Congress 2022) трансплантологи перестраховывались зря. И 80-85-летние доноры вполне подходят. Почему-то как раз их столь подержанные «запчасти» исправно служили реципиентам дольше других – в среднем по 100 лет. Бывало, что и дольше. Медики учитывали общий срок «эксплуатации» - то есть, к возрасту донорской печени приплюсовывали годы, которые с ней прожил реципиент.

КСТАТИ

120 лет – на большее можно и не рассчитывать

У человеческого долголетия есть биологический предел, который фактически уже достигнут. Мировой рекорд был поставлен француженкой Жанной Кальман, умершей в 1997 году в возрасте 122 лет. С тех пор никто из супердолгожителей не мог перешагнуть рубеж 120 лет. Достижения медицины, которые увеличивают среднюю продолжительность жизни, не в силах помочь патриархам преодолеть определенный биологический барьер. Подробнее об этом в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые нашли объяснение феномену «дежа вю»

Ученые назвали верной гипотезу, выдвинутую 100 лет назад (подробнее)

Ученые узнали, как собаки понимают чувства хозяина

Британские ученые сообщили, что собаки понимают чувства хозяина по его поведению (подробнее)