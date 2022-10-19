Для близоруких и не только: профессор-офтальмолог назвала самые эффективные обследования глаз

Врач-офтальмолог высшей категории, эксперт телеканала «Доктор», микрохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова

Каждый четвертый человек на Земле сегодня близорук. Подобрав очки или линзы, мы успокаиваемся: видим нормально, проблема решена. Однако такие внешние «костыли» вовсе не означают, что нарушение исправлено на глубинном уровне, предупреждают врачи-офтальмологи.

- У людей с близорукостью со временем нередко развиваются осложнения. В их числе - неблагоприятные изменения в слоях сетчатки, ее дистрофия, расслоение, отслоение, - рассказывает врач-офтальмолог высшей категории, эксперт телеканала «Доктор», микрохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Кроме того, по данным исследований у близоруких пациентов чаще развивается катаракта (помутнение глазного хрусталика). Современная медицина умеет справляться со всеми этими неполадками. Но - при условии, что нарушения обнаружены вовремя. Чем позже, тем выше угроза воплощения в жизнь одного из главных человеческих страхов - полной потери зрения. Как часто и какие обследования нужно проходить, чтобы не упустить опасные изменения? Об этом мы поговорили с экспертом.

ПРОФИЛАКТИКА: ТРИ ГЛАВНЫХ ПРОВЕРКИ

- Каждому взрослому человеку, начиная с 18 лет, даже при отсутствии каких бы то ни было жалоб рекомендуется раз в год посещать офтальмолога для профилактического осмотра, - говорит Татьяна Шилова. - Чтобы убедиться, что у пациента нет каких-либо скрытых нарушений, нужны три основных исследования:

* проверка остроты зрения,

* измерение внутриглазного давления (сейчас есть как контактные методы, так и бесконтактные, то есть без прикосновения к глазам),

* осмотр в микроскоп внутриглазных структур (глубокие слои роговицы, радужная оболочка, хрусталик). Для этого необходимо расширение зрачка.

Если врач обнаружит какие-то проблемы, назначаются дополнительные обследования.

«НЕ ВИЖУ ВДАЛЬ»

При миопии (близорукости) ежегодные обследования обязательны, подчеркивает доктор Шилова. Проверка остроты зрения имеет свои особенности:

- Этот показатель сначала нужно определить без коррекции (снимаем очки/линзы), а потом с максимальной коррекцией.

Затем с помощью специальных капель расширяют зрачок. Состояние внутриглазных сред у пациентов с миопией важно проверять особенно тщательно, поясняет врач.

- Глядя в микроскоп, офтальмолог оценивает периферические отделы сетчатки. Проверяет, нет ли расслоения, отслоения, разрывов, дистрофии. Кроме того, микроскоп позволяет определить состояние оптики глаза без учета тонуса мышц.

Если есть подозрение на быстрое прогрессирование близорукости, следующее обследование может назначаться с интервалом полгода.

СПРАВКА «КП»

Согласно Клиническим рекомендациям, утвержденным Минздравом РФ, миопия бывает трех степеней:

- слабая: до минус 3 дптр;

- средняя: 3,25 - 6 дптр;

- высокая: более 6,25 дптр.

В зависимости от динамики ухудшения зрения выделяются:

- стационарная миопия: стабильная острота зрения;

- медленно прогрессирующая: менее 1 дптр в течение года;

- быстро прогрессирующая: 1 и более дптр в год.

По прогнозам к 2050 году число близоруких людей в мире составит 5 млрд. человек, и около половины жителей Земли будут иметь миопию той или иной степени. В Европе этот показатель достигнет 56,2%.

ГЛАУКОМА: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ

Кроме близорукости в тройку лидеров входят катаракта и глаукома. Последняя - это опасное повышение внутриглазного давления, которое без лечения во многих случаях приводит к слепоте. По оценкам экспертов глаукома развивается у 20% людей старше 60 лет. Традиционно считается, что вовремя поймать заболевание позволяет простое измерение внутриглазного давления. Такой тест входит в диспансеризацию и проводится ежегодно, начиная с 40-ка лет. Однако с полноценной, достоверной диагностикой глаукомы на самом деле все не так просто, отмечает Татьяна Шилова.

- Сегодня уже признано, что уровень внутриглазного давления является косвенным признаком. Современная медицина определяет глаукому как специфическое состояние атрофии зрительного нерва. При этом внутриглазное давление для каждого пациента имеет свою норму, как вес и рост. Для кого-то нормально 20 мм рт. столба. А для кого-то это уже диагноз глаукома и отнюдь не ранней стадии. Получить достоверный результат позволяет оценка показателей внутриглазного давления в динамике, - поясняет врач.

Для наиболее точной диагностики заболевания и его стадии, по словам доктора Шиловой, требуются такие обследования:

- периметрия. Это измерение и оценка полей зрения (пациент смотрит в экран, напоминающий полусферу);

- осмотр глазного дна с помощью микроскопа (с предварительным расширением зрачка);

- томография зрительного нерва.

При необходимости также может быть назначено исследование гидродинамических показателей внутриглазного давления. Для этого к роговице прикладывается специальный датчик.

КСТАТИ

Определить катаракту несложно

Это заболевание диагностируется легко, говорит Татьяна Шилова:

- Достаточно расширить зрачок и посмотреть в микроскоп, какими оснащены все кабинеты офтальмологов. Другое дело, что у неопытного врача могут возникнуть сложности с определением, только ли катаракта является причиной снижения зрения или есть еще какие-то проблемы. Нередко у пациентов наблюдаются сопутствующие патологии: глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва. Если есть подозрительные симптомы, соответствующие этим заболеваниям, нужно расширенное обследование.

ВАЖНО

«Красные флаги»: когда срочно обращаться к офтальмологу

- Резкое снижение или потеря зрения;

- боль, покраснение и ощущение плавающих объектов перед глазами (мушки и т.п.);

- искажение изображений. «Чаще это состояние оценивается на близком расстоянии: человек при чтении видит искривление линий, появляются выпадающие зоны в поле зрения», - описывает Татьяна Шилова.

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