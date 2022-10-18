Генерал Суровикин предупредил о грядущих непростых решениях в отношении Херсона

Генерал армии Сергей Суровикин, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции. Фото: REUTERS

Командующий спецоперацией генерал армии Сергей Суровикин дал первое интервью журналистам. Он рассказал о ходе боевых действий, потерях украинских войск и — самое главное — о сложной ситуации вокруг города Херсона.

Вот что конкретно заявил генерал об обстановке на Херсонском направлении.

НАТО ТРЕБУЕТ ОТ КИЕВА НАСТУПАТЬ

- Натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от Киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, - заявил Сергей Суровикин. - Не считаясь ни с какими жертвами ни самих Вооруженных сил Украины, ни среди мирного населения.

УКРАИНА ГОТОВИТ УДАР ПО КАХОВСКОЙ ГЭС

- У нас имеются данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе города Херсона, - сказал генерал армии. - О подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БОЛЬШИМ ЖЕРТВАМ

- Данные действия Киевского режима могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра, - констатировал командующий спецоперацией. - И, безусловно, к большим жертвам среди гражданского населения.

РОССИЯ ГОТОВИТ ДЛЯ ХЕРСОНА ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

- Вооруженные Силы обеспечат безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения, - пообещал Суровикин.

НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ НЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

- Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Она непростая, - предупредил генерал. - Не исключается принятие непростых решений.

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