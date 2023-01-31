Правительство Забайкалья выплатит до 3 млн рублей российским бойцам за каждый захваченный «Леопард»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

…- Александр Михайлович, здравствуйте! А вы в Москве или в Чите?

- Я в Москве сейчас. Привет!

- Слава Богу, а то я уж думаю, там в Чите же ночь. (Звонок был в 20 мск.) А я здесь названию. Прежде всего, традиционный вопрос: как там наш Герой в зоне СВО?

( Речь, конечно же, о бывшем мэре Читы Александре Сапожникове, который ещё в ноябре ушёл в отставку с поста градоначальника и отправился в зону СВО.)

- Думаю, Александр, вы поняли, о каких он там - в нашем недавнем сеансе связи - говорил о новых задачах, о штурмовом подразделении, в составе которого активно участвует в штурме.

- Ну, от него и следовало этого ожидать. Потому что - человек боевой, прошел чеченскую войну, и в армии служил больше десятка лет, вот.

- Да, да.

- Больше от него - никаких вестей? Как там, что?

- Нет, как ушел тогда на этот новый этап, сейчас пока никакой связи нет. Будем молиться, чтобы все было хорошо, чтобы все задачи они выполнили и живые были, здоровые.

- Конечно, конечно. будем молиться, будем ждать его с победой. А вот нас ещё очень заинтересовала информация о том, что «забайкальский губернатор подписал постановление о выплатах от 100 тысяч до 3 миллионов рублей жителям региона, которым удастся уничтожить или захватить танки «Леопард» или «Абрамс» в зоне спецоперации.

- Да.

- Так, а можете прокомментировать, какой смысл вы вкладывали, подписывая этот документ?

- Мы, все Забайкалье сейчас изо всех сил старательно помогает воинам.

Все, что могут наши граждане, делают - шьют, производят, собирают, отправляют, и так далее. Машинами, вагонами – всем, чем только можно.

Даже вон бузы налепили и отправили в зону СВО фуру буз. И наши соседи тоже – Бурятия, Амурская область.

- Чего налепили?

- Бузы даже налепили.

- Бузы. Это, кто не знает - национальное бурятское блюдо, их, видимо, заморозили, прежде, чем отправить.. Это что-то - похожее на манты.

- Да, большой открытый пельмень.

- Ой, классно!

- Очень вкусный.

В общем, делаем все, что только можно.

И мы прекрасно понимаем, что наши земляки сидят в окопах, многие участвуют в штурме наиболее важном, я не смогу раскрыть эту информацию, но наши ребята - на наиболее ответственных направлениях.

- Это понятно.

- Ну, а что касается выплат… Тех ребят, кто уничтожит эти хвалёные западные танки, мы хотим всячески поддержать, поблагодарить. В том числе, со стороны Правительства и Забайкальского края, какую-то им денежку добавить за это.

- Скажите, пожалуйста, а почему вот такая «вилка» – от 100 тысяч рублей до 3 миллионов? Если поразил гусеницу, то 100 тысяч? Если - башню…

- Там у нас выплаты такие: за захват «Леопарда» - 3 миллиона, за захват «Абрамса» или любых других основных боевых танков производства стран НАТО – 1,5 миллиона рублей.

И связано это, в первую очередь, с тем, что… ну, я сам танкист, служил как раз в Днепропетровске, в Кривом Роге и так далее.

Бывший мэр Читы Александр Сапожников отправился в зону СВО добровольцем

- Так вы танкист, да?

- Танкист. Так вот… смотрите, другие танки НАТО все-таки они, ну, уступают, по моему представлению, по моим знаниям, «Леопарду», особенно последних модификаций.

Это -,раз.

Но второе – самое главное, нечего делать, вообще - любой иностранной технике на нашей земле, а тем более, немецким танкам.

Это - возмутительно, такой наглый вызов.

Поэтому, конечно, за «Леопард» надо заплатить, однозначно, побольше. Другие и стоят меньше, и, конечно, здесь уже другая мотивация. Вот.

А выплаты… - одно дело, непосредственно бойцу, который поразил, уничтожил танк. Другое дело, что бойцы должны действовать слаженно. Поэтому здесь должна учитываться работа всего подразделения. И все те, кто будет участвовать в операции по захвату или по уничтожению танков, они тоже достойны вознаграждения.

Поэтому, им, в зависимости от участия - до 150 тысяч рублей за помощь в этой боевой операции.

- А вот если ваши ребята-забайкальцы, я тоже их хорошо знаю, изучил (5 лет прожил в Забайкалье) начнут десятками эти танки жечь и подбивать, хватит ли у вас денег в казне, чтобы выплачивать премии за каждый подбитый «Леопард»?

- Я уверен, что денег хватит. И даже если будет проблема с казной, наши люди насобирают денег, и предприятия помогут - на это денег не жалко.

- Значит, так и запишем: за каждый «Леопард» - 3 миллиона, за каждый «Абрамс» - 1,5.

- Полтора, да. «Абрамс», «Челленджер», «Леклерк» и всякую остальную вот эту всю их фигню, - за них полтора, да.

Но дело, конечно, не в деньгах.

Главное - наши ребята защищают Родину. И все они у нас - крепкие духом.