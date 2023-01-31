Семь стран, с которыми Россия планирует возобновить прямое авиасообщение: Среди них есть теплые курорты

Туристический бизнес двумя руками голосует за любой новый доступный авиамаршрут Фото: Артем КИЛЬКИН

Новости об открытии прямого авиасообщения с разными странами в начале 2023 года появляются чуть ли не каждый день. И звучат они от людей высокопоставленных: министров, послов, глав авиакомпаний.

Мы, путешественники, только за - чем больше рейсов, тем ниже цены и шире полет фантазии о следующем отпуске.

В авиационной отрасли, переживающей не лучшие времена, тоже вряд возражают. Вопрос лишь в санкциях. Не во все страны пускают российские самолёты. И не каждое иностранное государство готово сейчас отправлять свои лайнеры в Россию. Даже если прямые санкции им не грозят, возникают вопросы со страховками и ремонтом.

Туристический бизнес двумя руками голосует за любой новый доступный авиамаршрут. Появление прямого рейса моментально повышает интерес к стране на 20 - 30%, подтверждают в Ассоциации туроператоров России.

Но давайте разберёмся, насколько реальны заявления о возобновлении авиасообщения. И интересны ли для туристов страны, куда вскоре могут запустить прямые рейсы.

ТУНИС

Хорошие новости от гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского: в 2023 года национальный перевозчик планирует запустить рейсы в аэропорт Энфида в Тунисе. И тунисская авиакомпания Nouvelair готовится в апреле возобновить полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир - об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Насколько реально: абсолютно. Даже продажи туров с перелётом Nouvelair уже открыты, стоят от 85 тысяч рублей на двоих - с перелётом и проживанием в 4-звездочном отеле All inclusive.

Интересно ли туристам: безусловно. Страна безвизовая, с хорошими пляжными курортами на Средиземном море и отелями «Все включено».

КУВЕЙТ

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает рейсы в Москву со 2 февраля - и сразу четыре в неделю. Летать будет в «Домодедово» на вместительных лайнерах A320-200.

Насколько реально: практически на 100%. Билеты есть в продаже, стоят порядка 40 тысяч рублей туда - обратно. Если с первыми рейсами все пройдёт гладко, у россиян появится ещё один вариант добраться на Ближний Восток.

Интересно ли туристам: Кувейт, конечно, не самая популярная у отпускников страна на Персидском заливе - по сравнению с Эмиратами и даже Катаром и Бахрейном. Но почему бы и нет? Небоскрёбы Кувейт-Сити, шопинг, морские прогулки к песчаным островам в Персидском заливе…

ГРУЗИЯ

Надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией дал глава МИД РФ Сергей Лавров:

- Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются… Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение.

В Грузии идею поддержали многие политики, в том числе правящей партии Ираклий Кобахидзе:

- Если полеты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили однозначно против: «Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией!» - написала она на своём официальном сайте.

Насколько реально: большой вопрос. Для открытия рейсов нужно взаимное согласие обеих стран, а президент Грузии против.

Интересно ли для туристов: очень! Страна безвизовая, языкового барьера нет. Рестораны Тбилиси, пляжи Батуми, пейзажи Кахетии, горнолыжные склоны Гудаури… Даже без прямых рейсов в Грузии в 2022 году побывал 1 миллион россиян. Да, не все поехали ради отдыха, но тем не менее.

ИНДОНЕЗИЯ

Прямые рейсы из Москвы в Джакарту будут запущены к лету 2023 года - слово даёт посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. Авиакомпания Azur Air уже получила разрешение на полеты.

Насколько реально: вполне. Индонезия активно развивает сотрудничество с Россией в разных отраслях экономики - в прошлом году объём торговли вырос на 50%. И даже хочет присоединиться к БРИКС. Открытие авиасообщения будет логичным шагом. И конкретика с перевозчиком добавляет оптимизма.

Интересно ли туристам: более чем! Хотя отпускникам были бы удобнее прямые рейсы на Бали, чем в Джакарту.

МЬЯНМА

О запуске прямых рейсов в Мьянму заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, и аргумент у него резонный: это «расширит возможности отдыха россиян по разумным ценам в зимний сезон». В Минэке даже назвали назвали авиакомпании, которые будут выполнять новые рейсы: «Уральские авиалинии» и Myanmar Airways. И Росавиация выдала допуски двум перевозчикам: «Уральские авиалинии» могут летать в Янгон, крупнейший город Мьянмы, из Новосибирска, а «Якутия» - из Улан-Удэ, Якутска, Южно-Сахалинска и Хабаровска.

Насколько реально: формально вроде бы все готово, но о запуске авиасообщения говорят уже несколько месяцев (еще осенью авиационные власти России и Мьянмы подписали соглашение о взаимных рейсах). А рейсов так и нет.

Интересно ли туристам: да! Мьянма (бывшая Бирма) не так раскручена, как соседний Таиланд. Но там есть песчаные пляжи на берегу тёплого моря, пятизвездочные отели, древние буддистские храмы.

ЮАР

Прямые рейсы в ЮАР запустят летом, к саммиту Россия - Африка и саммиту БРИКС, объявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. И посол Южно-Африканской республики в России Мзувукиле Макетука работает над возобновлением авиасообщения - обещает 4 рейса в неделю авиакомпании Nordwind.

Насколько реально: первым делом возникает вопрос, а возможны ли технически беспосадочные рейсы из Москвы в Кейптаун или Йоханнесбург, не слишком ли далеко? Возможны. И даже были раньше, в свое время их выполняла авиакомпания «Трансаэро». Появятся ли снова? Похоже, политической воли на это хватит.

Интересно ли туристам: разумеется. Два океана и Мыс Доброй Надежды, яркая африканская природа в национальных парках Крюгер и Лимпопо, пустыня Калахари…

МАЛАЙЗИЯ

Власти Малайзии «изо всех сил» просят «Аэрофлот» запустить прямые рейсы в столицу страны Куала-Лумпур, эмоционально высказался атташе по туризму посольства Малайзии в России Джеффри Бин Мунир.

Насколько реально: не особо. Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский озвучил планы авиакомпании на 2023 год - рейсов в Куала-Лумпур в них нет.

Интересно ли туристам: конечно! В Малайзии прекрасный пляжный отдых на острове Лангкави, экзотическая природа Борнео, небоскрёбы и шопинг в Куала-Лумпуре.

ЦИФРЫ

Сколько россиян летают за границу

25,8 млн полётов за рубеж совершили российские путешественники в 2019 году - до пандемии и санкций.

11,4 млн раз наши соотечественники слетали за границу в 2021 году - коронавирусные ограничения начали снимать, но до полного восстановления дело не дошло.

7,75 млн перелётов международными рейсами успели совершить россияне за 3 квартала 2022 года. Статистики за весь год пока нет, но она будет сравнима с цифрами 2021 года.

По данным Погранслужбы и Ассоциации туроператоров России.