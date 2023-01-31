Российские пассажиры могут без пересадок добраться в 30 стран мира Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«КП» составила список стран, куда россияне могут летать прямыми рейсами в 2023 году. Разумеется, в течение года он может измениться - весной обещают запустить полёты Тунис, летом в ЮАР, идут переговоры о возобновлении авиасообщения с Малайзией, Индонезией, Мьянмой, Вьетнамом, Ливаном...

Но и сейчас российские пассажиры могут без пересадок добраться в 30 стран мира. В том числе в самые популярные у наших отпускников Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд.

Цены в списке - минимальные, за перелёт из Москвы (за исключением рейсов в Лаос и Монголию), туда и обратно прямым рейсом, на март 2023 года. У многих авиакомпаний в самые бюджетные тарифы не включен багаж.

Куда можно летать из России зимой 2023 года прямым рейсом

Сколько стоит авиабилет туда - обратно

Азербайджан 21 800 руб.

Алжир 26 800 руб.

Армения 19 500 руб.

Бахрейн 66 000 руб.

Белоруссия 3 900 руб.

Венесуэла 217 400 руб.

Египет 29 500 руб.

Израиль 66 600 руб.

Индия 45 700 руб.

Иран 29 900 руб.

Казахстан 21 900 руб.

Катар 75 900 руб.

Китай 75 600 руб.

Киргизия 18 400 руб.

Куба только в турпакете

Кувейт (открывается со 2 февраля) 40 000 руб.

Лаос (из Владивостока) 76 300 руб.

Мальдивы 73 200 руб.

Монголия (из Улан-Удэ) 28 300 руб.

ОАЭ 42 300 руб.

Оман 51 200 руб.

Сейшелы 68 100 руб.

Сербия 89 300 руб.

Таджикистан 26 600 руб.

Туркменистан 32 200 руб.

Турция 30 000 руб.

Узбекистан 17 200 руб.

Шри-Ланка 86 300 руб.

Эфиопия 78 600 руб.

КСТАТИ

В 118 стран мира - без хлопот с документами

Россия готовится ввести безвизовый режим с 13 странами - вдохновляющую на первый взгляд новость сообщил недавно замглавы МИД РФ Евгений Иванов. А именно: с Мексикой, Малайзией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Тринидадом и Тобаго, Сент-Люсией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией.

Но тут есть нюанс. Речь идёт о взаимных поездках. С политической точки зрения это важно. А на практике для туристов для все немножко по-другому. Многие государства из списка и так уже отменили визы в одностороннем порядке.

Для въезда в Малайзию, Оман, на Багамы, Барбадос, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсию россиянам и сейчас не нужна виза.

В Бахрейне, Замбии и на Гаити виза оформляется в аэропорту после прилёта (хотя ради отдыха на Гаити вряд ли стоит лететь).

В Мексику виза (точнее, электронное разрешение на въезд) оформляется онлайн в течение суток. Виза Саудовской Аравии также электронная.

Заранее в консульстве необходимо оформлять только визу в Кувейт.

Таким образом, от новых соглашений выиграют в первую очередь иностранные путешественники, которые смогут приезжать в Россию без виз. И, разумеется, российская экономика - заморские гости будут платить за отели, экскурсии, сувениры.

Кстати, россияне сейчас могут отправиться в 118 стран мира, не получая визу заранее - она либо вообще не нужна, либо ее поставят на месте (это данные из свежего рейтинга паспортов Henley Passport Index-2023). В Россию же, по данным МИД, могут приезжать без виз граждане около 80 стран.