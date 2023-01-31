Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Благодатное

На данном направлении за сутки уничтожено свыше 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа и два склада с артиллерийскими боеприпасами Фото: REUTERS

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил СМИ потери ВСУ за сутки по всей линии соприкосновения: на Купянском направлении потери противника за сутки на данном направлении составили до 45 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 60, на Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск уничтожили более 50 солдат ВСУ и освободили населенный пункт Благодатное Донецкой народной республики.

В ходе отступления ВСУ потеряло несколько танков, бронемашин, автомобилей, гаубиц Д-20, самоходных артиллерийских установок производства Франции «Caesar», артиллерийских систем М-777 производства США, а также гаубиц «МСТА-Б».

Генерал-лейтенант отметил, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар, а также 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новополь Донецкой народной республики.

«На данном направлении за сутки уничтожено свыше 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа и два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ», - перечислил Конашенков.

Подобные потери ВСУ понесли на Херсонском направлении.

В это время силами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России за сутки нанесено поражение: вертолету Ми-8, пяти беспилотникам, трем реактивным снарядам, 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

381 - самолет.

206 - вертолетов.

2987 - беспилотных летательных аппаратов.

402 - зенитных ракетных комплекса.

7691 - танк и другие боевые бронированные машины.

997 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3970 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8229 - единиц специальной военной автомобильной техники.