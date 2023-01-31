Пьяное интервью Волочковой обернулось грандиозным скандалом

Неудивительно, что Волочкова, которая питается сплошь листьями салата, вскоре опьянела

Третьи сутки в соцсетях не утихают споры о скандальной программе с участием Анастасии Волочковой. На очередное YouTube-шоу королеву шпагатов пригласили не просто пообщаться, а еще и пропустить бокальчик игристого. Разговор с журналисткой Аленой Жигаловой, которая называет себя подругой балерины, получился долгим, и все это время гостье щедро наливали. Неудивительно, что Волочкова, которая питается сплошь листьями салата, вскоре опьянела. Однако, съемочную группу это нисколько не смутило: знаменитость продолжали снимать несмотря на то, что нить разговора она то и дело теряла. В итоге получилось то, что получилось…

О ЛЮБИМОМ МУЖЧИНЕ

- У меня были и есть отношения с этим человеком, с Дмитрием - он кондитер. Но на Мальдивы я его не взяла. Билеты дорогие, да и там все дорого. Я 3 миллиона рублей потратила на свою поездку. Диме сказала: «Побудь дома, я полечу одна». На самом деле, я не взяла его, потому что в день моего спектакля он не подарил мне цветы. Из-за этого мы поругались. И на Мальдивах меня уже ждали. Ждал другой человек. Вот такая я!

А свадьба с Димой, которую я выдумала… Ну вы же перед Новым годом все скучали, добрые люди. Звонили мне каждые пять минут: «Как у вас дела, давайте хоть какой-нибудь новостью поделитесь!». Вот я и сказала. Но пока я не встретила того, с кем хотела бы связать свою жизнь.

О ЛЮБОВНИКАХ

- Николай Басков, Сулейман Керимов, Джим Керри - да я со всеми спала! После меня мужчины уже не могут выстраивать отношения с другими - им не хватает этого всего, вертолетов в постели. Со мной мужчинам хорошо. С Колей Цискаридзе я переспала… на сцене виртуально. Мы танцевали балет «Баядерка», «Раймонда».

С Тарзаном я бы переспала, он сексуальный. А что Наташа Королева? Она уже вроде не с ним… И с Джигурдой я бы переспала, но я дружу с Мариной Анисиной, это его жена. А Иосиф Пригожин тайно в меня влюблен. Приставал.

Пьяное интервью Волочковой обернулось грандиозным скандалом

О СВОЁМ АЛКОГОЛИЗМЕ

- Вот эта Дана Борисова сказала, что она хочет лечить от алкоголизма Анастасию Волочкову. А она не хочет хоть раз прийти в балетный зал и надеть пуанты? Я - Анастасия Волочкова, я свое имя зарабатывала годами труда. А все эти люди (Борисова, Собчак - Ред.) - стук из-под дна!

О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

- Меня до сих пор все используют. Пользуются моим именем, моими деньгами, моими связями. Ну вот так. Такая жизнь.

О ЗАМУЖЕСТВЕ ДОЧЕРИ

- Ей 17 лет, её парню 23. Она хочет замуж, и я готова ко всему, дочь - взрослый человек. Я не как моя мама. Когда в 19 лет я влюбилась впервые, моя мама стояла перед дверью и не пускала меня в ресторан. А мне так хотелось снять эти пуанты, люди! Я отодвигала маму и шла просто пить с ним чай.

ОБ УЧАСТИИ В ШОУ

- Люди, а вы знаете, почему у меня сегодня травма бедра? Да вы можете потерять в моем лице балерину! Но не потеряете никогда в жизни, я сильный по духу человек. Мои золотые, пройти тот путь, который прошла я… Я сейчас не говорю про физические нагрузку. Я про боль моральную, которую на меня сыпят в этом злом шоу на YouTube, который интересен многим, но не мне. Я пришла в гости к моему другу, к Алене…

ПРО ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

- Когда человек вмешивается в свою природу, в свое лицо… это просто какие-то сумасшедшие люди. Мои золотые, кому надо, делайте липосакцию. Мне липосакция на фиг не нужна! Посмотрите, как я выгляжу, вам что, показать еще раз?

На протяжении всего интервью Волочкова задирала ноги, ставила ступни на стол, а в финале продемонстрировала коронный номер - с размаху села на шпагат все на том же многострадальном столе. Кроме того, Жигалова устроила знаменитой подруге экспресс-экзамен по школьной программе, заставив её отвечать на вопросы по истории, астрологии, литературе… Ни на один из них Волочкова так и не смогла дать вразумительный ответ.

Казалось бы, после такого зрители должны были пристыдить балерину. Однако, вся волна народного гнева обрушилась не на гостью, а на хозяйку программы. «Врагу не пожелаешь такого друга, как Алена!», - пишут люди в соцсетях. - «Невероятное чувство стыда, и не за Настю: Алене ниже падать уже некуда!». «Я не поклонница Насти, но в таком опьянении формулировать свои мысли и никого не оскорбить - браво!», «Этим интервью хозяйка программы перешла все красные линии профессиональной этики. А Настя, несмотря ни на что, наивный и ранимый человек», «На такие подлые интервью ходить трезвым просто невозможно. Волочкова выше этого болота!», «Настя, ты наша! Настоящая, без масок и без фальши!», «Уж лучше смотреть на пьяного, но доброго, чем на трезвого, но злого!».

Впрочем, саму Алену Жигалову подобные обвинения ничуть не расстроили. Блогерша заявила, что у нее и мысли не было напоить подругу ради просмотров.

- Я не ожидала такого эффекта. У нас на столе стояла всего одна бутылочка любимого напитка Анастасии. Более того, с Волочковой заранее были оговорены все нюансы, и ее никто насильно не держал, - ответила на критику журналистка.