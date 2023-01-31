После откровенных сцен в «Содержанках» Дарья Мороз решила снять свой сериал про секс

В сериалах «Содержанки», «Клиника счастья» и других проектах Дарья Мороз снималась в откровенных сценах и делала это максимально вдохновенно.

Смелая, стильная и откровенная Дарья Мороз никогда не стеснялась постельных сцен. Ну а чего там стесняться? В сериалах «Содержанки», «Клиника счастья» и других проектах актриса легко снималась неглиже и делала это максимально вдохновенно.

Хотя в тех же «Содержанках», как вспоминала Дарья, слышать от бывшего мужа Константина Богомолова, как именно нужно прижиматься в постели к Владимиру Мишукову, было дико смешно.

Теперь Мороз сама села за режиссерский пульт. И снимает сериал «Секс. До и после» (Okko) — про половую жизнь рядовых граждан и не только.

Фото: kinopoisk.ru

— Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, очень киношной, на мой взгляд, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни — не главное, — объясняет актриса.— Главное — какими мы в него заходим и какими выходим. Как мы меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, наоборот, залипаем и так далее, и какими бываем разными до и после. Все новеллы — это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций.

Фото: kinopoisk.ru

Зарисовки будут довольно короткими — по 15 минут каждая (кстати, ученые считают оптимальным по времени половой акт длиной в 7-13 минут, хотя средняя продолжительность акта любви по миру составляет 5,4 минуты). Зато Дарья снимет аж 14 таких эпизодов.

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

Сюжеты новелл довольно скучные и слегка карикатурные, как будто специально рассчитанные на антипатию простого русского зрителя: веганка сомневается, что секс не противоречит отказу от мяса, феминистка спорит с домостроевцем о правах женщин — и попадает к нему в постель, парень решается на ребенка с подругой, а она придумала коварный план. И так далее. Впрочем, оперетту про секс еще никто не вроде бы снимал.

В проекте заняты давние товарищи и партнеры Мороз по МХТ им. Чехова — Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Кирилл Власов (с ними Дарья играет спектакль Богомолова «Карамазовы» — странно, что Александры Ребенок нет в этом сериале), а еще Анна Снаткина, Евгений Чепурченко, Яна Кошкина, Константин Юшкевич, Ангелина Стречина и другие.

Премьера сериала планируется в текущем году на онлайн-платформе Okko.